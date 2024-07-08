В ходе химиотерапии у Вани развилась сильнейшая аллергическая реакция на один из основных препаратов терапии. Врачи считают, что мальчику необходимо, как уже не раз делалось в таких случаях, заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость семи флаконов лекарства составляет 1 129 646 рублей.