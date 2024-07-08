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1 129 646 ₽1 128 646 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Медведовская (Краснодарский край)
|Возраст
|11 месяцев
Ход лечения
08.07.2024
В ходе химиотерапии у Вани развилась сильнейшая аллергическая реакция на один из основных препаратов терапии. Врачи считают, что мальчику необходимо, как уже не раз делалось в таких случаях, заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость семи флаконов лекарства составляет 1 129 646 рублей.
Ваша помощь Ване
08.07.24
|1 000 ₽