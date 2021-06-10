Ваня Толочко умер в Барнауле.

Ваня болел полтора года. С самого начала было ясно, что борьба будет непростой: у Вани обнаружили сложный вариант болезни, требующий трансплантации костного мозга. Одна трансплантация, потом другая, но развитие лейкоза так и не удалось остановить. После первой трансплантации болезнь вернулась через четыре месяца. После самой интенсивной противорецидивной терапии и второй трансплантации — через два месяца. И стало ясно, что уже ничего больше сделать нельзя. Ваня вернулся домой, ему помогала паллиативная служба фонда. Вчера все закончилось.

Ваня прожил очень короткую жизнь, меньше шести лет. Он очень любил родителей и брата, до болезни с удовольствием ходил в детский сад, играл в солдатики и увлеченно смотрел видео про зверей.

Светлая память. Сил близким.