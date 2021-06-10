20.10.2021
Ваня Толочко умер в Барнауле.
Ваня болел полтора года. С самого начала было ясно, что борьба будет непростой: у Вани обнаружили сложный вариант болезни, требующий трансплантации костного мозга. Одна трансплантация, потом другая, но развитие лейкоза так и не удалось остановить. После первой трансплантации болезнь вернулась через четыре месяца. После самой интенсивной противорецидивной терапии и второй трансплантации — через два месяца. И стало ясно, что уже ничего больше сделать нельзя. Ваня вернулся домой, ему помогала паллиативная служба фонда. Вчера все закончилось.
Ваня прожил очень короткую жизнь, меньше шести лет. Он очень любил родителей и брата, до болезни с удовольствием ходил в детский сад, играл в солдатики и увлеченно смотрел видео про зверей.
Светлая память. Сил близким.
12.08.2021
К сожалению, у Вани вновь нарастает количество опухолевых клеток, а РТПХ не дает возможности проводить клеточную терапию. Мальчик выписан на симптоматическое лечение по месту жительства.
26.07.2021
Трансплантация проведена, часть осложнений уже позади, но Ваня пока еще в трансплантационном отделении. Для дальнейшей терапии Ване потребуется противоопухолевый препарат «Венклекста».
30.06.2021
Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Ваня в трансплантационном отделении, по плану 25 июня должно было пройти введение донорских клеток, ждем вестей о состоянии мальчика.
10.06.2021
В марте, когда после пересадки прошло больше 100 дней и Ваня с мамой уже собирались ехать домой, третья пункция показала, что у Вани рецидив. Папа и старший брат Вани в качестве доноров не подходят, поэтому пришлось начать поиск в международном регистре. Донор найден в Германии. Он отдаст свои клетки бесплатно, но за обследование донора, за все расходы регистра и за доставку клеток в Москву необходимо заплатить. Такой огромной суммы — 2 070 000 рублей — у простой семьи нет.
Ваша помощь Ване
|Анонимное пожертвование
|100 ₽
|Анонимное пожертвование
|45 ₽
|Анонимное пожертвование
|90 ₽
|К**а
|1 200 ₽
|200 ₽
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