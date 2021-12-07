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Вика Белянина

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина, первичный иммунодефицит
ГородМосква
Возраст15 лет
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Вике нужно дорогостоящее лекарство, чтобы справиться с лимфомой.

Ход лечения

04.05.2022

Вика в ремиссии по лимфоме, выписана, все нормально. В августе предстоит контрольное обследование.

18.04.2022

Вика продолжает лечение, клинически состояние стабильное.

25.03.2022

Получен полный ответ. Принято решение завершить введения «Адцетриса» и закрепить результат с помощью химиотерапии.

Весь ход лечения

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Статьи о Вике

7.12.2021

Никто не знал, чем заболела Вика

И это стало очень большой проблемой: несколько лет Вике не могли поставить точный диагноз. Сейчас диагноз есть, и лечение тоже.

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