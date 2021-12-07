Ход лечения
04.05.2022
Вика в ремиссии по лимфоме, выписана, все нормально. В августе предстоит контрольное обследование.
18.04.2022
Вика продолжает лечение, клинически состояние стабильное.
25.03.2022
Получен полный ответ. Принято решение завершить введения «Адцетриса» и закрепить результат с помощью химиотерапии.
Ваша помощь Вике
03.02.22
|Анонимное пожертвование
|1 200 ₽
|Е*******в
|1 000 ₽
03.02.22
|3 000 ₽
03.02.22
|300 ₽
03.02.22
|500 ₽
Статьи о Вике
7.12.2021
Никто не знал, чем заболела Вика
И это стало очень большой проблемой: несколько лет Вике не могли поставить точный диагноз. Сейчас диагноз есть, и лечение тоже.