благотворительный фонд

Влад Дроздов

102 000 ₽100 270 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородГрязи (Липецкая область)
Возраст10 лет
Влад в больнице с начала января, сейчас мальчик восстанавливается после пересадки костного мозга.

Ход лечения

13.08.2025

Владу не помогла стандартная химиотерапия, поэтому в июне ему провели трансплантацию костного мозга. Сейчас мальчик борется с тяжелым последствием после пересадки — кишечной формой РТПХ. Помочь ему может дорогостоящий препарат «Энтивио» стоимостью 102 000 рублей. Мы открываем сбор!

