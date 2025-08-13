Помочь
102 000 ₽100 270 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Грязи (Липецкая область)
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
13.08.2025
Владу не помогла стандартная химиотерапия, поэтому в июне ему провели трансплантацию костного мозга. Сейчас мальчик борется с тяжелым последствием после пересадки — кишечной формой РТПХ. Помочь ему может дорогостоящий препарат «Энтивио» стоимостью 102 000 рублей. Мы открываем сбор!
Ваша помощь Владу
13.08.25
|700 ₽
13.08.25
|1 000 ₽
13.08.25
|10 ₽
13.08.25
|10 ₽
13.08.25
|10 ₽