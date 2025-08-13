Владу не помогла стандартная химиотерапия, поэтому в июне ему провели трансплантацию костного мозга. Сейчас мальчик борется с тяжелым последствием после пересадки — кишечной формой РТПХ. Помочь ему может дорогостоящий препарат «Энтивио» стоимостью 102 000 рублей. Мы открываем сбор!