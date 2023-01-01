Хотите стать волонтером фонда?
Задач много и они разные: договориться с гостями или партнерами, обсудить условия, согласовать визит или поездку, разослать приглашения, собрать подопечных, обеспечить транспорт. Целые волонтерские команды работают над тем, чтобы наши подопечные могли радоваться приходу гостей, посещать интересные мероприятия, знакомиться с интересными людьми.
Как я могу помочь?
Больничные мероприятия
Связь с окружающим миром, возможность встречаться и общаться с разными людьми, наполняться новыми впечатлениями и хорошими воспоминаниями — бесценны для любого человека, особенно для того, чей мир ограничен стенами больничной палаты. Волонтеры-организаторы проекта «Больничные мероприятия» договариваются с артистами, аниматорами и интересными гостями об их визитах в больницу. Волонтеры-сопровождающие встречают гостя, помогают подготовиться к выступлению, собирают ребят — в общем, делают все, чтобы подарить ребенку праздник.
Выездные мероприятия
Выездные мероприятия — концерты, спектакли, экскурсии, представления в цирке — это возможность для ребенка на время вырваться из больницы, забыть о своей болезни. Такие поездки возможны благодаря организациям, безвозмездно предоставляющим билеты. Волонтеры этого проекта помогают искать партнеров, координируют транспорт для перевозки детей, набирают подопечных на мероприятия, сопровождают их во время поездки. В общем, делают все, чтобы устроить ребенку «курс лечения» положительными эмоциями.
Онлайн-проект «На связи!»
Волонтеры проекта «На связи!» делают все, чтобы избавить детей и их родителей от ощущения изолированности, когда единственным окном в мир остается интернет. Волонтеры-организаторы согласуют время, рассылают приглашения, напоминают о том, что скоро начнется интересное событие. И вот уже через окошки в Zoom в палату врываются смех и хорошее настроение. Волонтеры технической поддержки делают так, чтобы всем было комфортно: помогают подключиться к встрече и поддерживают в процессе. Если вы готовы удаленно организовывать и координировать встречи с гостями или выступать в роли технической поддержки — этот проект для вас.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Катерина Шандина,
координатор проекта
+7 (925) 455-02-79
welcome@podari-zhizn.ru