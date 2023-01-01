Волонтеры проекта «На связи!» делают все, чтобы избавить детей и их родителей от ощущения изолированности, когда единственным окном в мир остается интернет. Волонтеры-организаторы согласуют время, рассылают приглашения, напоминают о том, что скоро начнется интересное событие. И вот уже через окошки в Zoom в палату врываются смех и хорошее настроение. Волонтеры технической поддержки делают так, чтобы всем было комфортно: помогают подключиться к встрече и поддерживают в процессе. Если вы готовы удаленно организовывать и координировать встречи с гостями или выступать в роли технической поддержки — этот проект для вас.