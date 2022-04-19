Детская городская больница Св. Владимира

Детская городская клиническая больница Св. Владимира
г. Москва, Рубцовско-Дворцовая ул., 1/3, корпус 8
Сокольники
+7 (499) 268 - 84 - 26
Пн.-Чт с 9.30 до 12.00, Пт. с 8.30 до 11.30, последняя пятница месяца - санитарный день.
Регистрация не нужна. Либо вы гражданин России, либо у вас, как у иностранного гражданина, есть вид на жительство (проживание в России больше года).
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
С начала 2022 года станция перестала работать. Можно позвонить и заказать справку о донациях.