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Где сдать кровь в Москве

Детская городская больница Св. Владимира

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Здесь можно сдать цельную кровь для пациентов этой больницы.

Детская городская клиническая больница Св. Владимира

Адрес:

г. Москва, Рубцовско-Дворцовая ул., 1/3, корпус 8

Метро:

Сокольники

Телефон:

+7 (499) 268 - 84 - 26

Сайт:

http://dgkb-sv.ru/donoram

Часы работы:

Пн.-Чт с 9.30 до 12.00, Пт. с 8.30 до 11.30, последняя пятница месяца - санитарный день.

Внимание!

Регистрация не нужна. Либо вы гражданин России, либо у вас, как у иностранного гражданина, есть вид на жительство (проживание в России больше года).

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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Отзывы доноров

Андрей19.04.2022

С начала 2022 года станция перестала работать. Можно позвонить и заказать справку о донациях.

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