НМИЦ гематологии (ГНЦ)

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!

Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

В настоящее время Центр принимает только безвозмездных доноров.