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Где сдать кровь в Москве

НМИЦ гематологии (ГНЦ)

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Здесь можно сдать кровь или ее компоненты для пациентов НМИЦ гематологии или пройти типирование для включения в регистр доноров костного мозга.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава РФ (ГНЦ)

Адрес:

г. Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4А

Метро:

Динамо, Савёловская

Телефон:

+7 (495) 612 - 35 - 33

Сайт:

http://www.blood.ru

Часы работы:

Пн–Пт с 8.00 по 13.00 (в условиях карантина — строго по записи; запись по телефону в будни с 9.00 до 16.00)

Внимание!

Регистрация в Москве или Московской области не требуется. Иностранные граждане могут здесь сдавать кровь, если есть документы, подтверждающие нахождение на территории РФ не менее года.

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

В настоящее время Центр принимает только безвозмездных доноров.

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Отзывы

Тапа26.05.2022

Мне здесь нравится буквально всё! Предварительная запись на донацию помогает избежать больших очередей и нарушений донорского режима (однажды неправильно посчитала когда можно сдавать кровь, записалась, мне позвонили и предупредили, что ещё не прошло достаточно времени). Вежливый персонал, электронная очередь во все кабинеты, чай с печеньками без ограничений, удобные диванчики и всегда позитивный Артур Викторович. Врачи очень внимательны, всегда спрашивают о самочувствии, заботять о комфорте доноров . Если вы пришли вдвоём, то можно попросить кресла рядом))

Лиля27.04.2022

Мне просто нравится сюда приезжать. Нравятся врачи и медсестры. Отношение персонала, в том числе административного, очень доброе и позитивное. Институт с вековой историей).

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