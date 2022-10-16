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Где сдать кровь в Москве

Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева

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Здесь можно сдать кровь для пациентов Центра, в том числе детей с пороками сердца.

ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России

Адрес:

г. Москва, Рублевское шоссе, д. 135

Метро:

Молодёжная, Крылатское

Телефон:

+7 (495) 414-76-29

Сайт:

https://2020.bakulev.ru/about/structure/otdel-klinicheskoy-i-proizvodstvennoy-transfuziologii-s-diagnosticheskoy-laboratoriey/info/

Часы работы:

Пн.-Пт. с 8.30 до 12.00. По субботам с 9:00 до 12:00.

Внимание!

Регистрация в Москве и Московской области не требуется

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой оригинал паспорта гражданина Российской Федерации!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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Отзывы доноров

Парвиз3.04.2023

Лучшее место для сдачи крови!!

Алексей Калимуллин16.10.2022

Я сдавал кровь в мобильном пункте от больницы имени Бакулева в выходной день. Большое спасибо сотрудникам, которые сделали все быстро и профессионально, а так же волонтерам и координаторам за то, что присмотрели за маленьким ребенком и подарили классный мерч после донации!

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