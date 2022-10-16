Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева

Алексей Калимуллин 16.10.2022

Я сдавал кровь в мобильном пункте от больницы имени Бакулева в выходной день. Большое спасибо сотрудникам, которые сделали все быстро и профессионально, а так же волонтерам и координаторам за то, что присмотрели за маленьким ребенком и подарили классный мерч после донации!