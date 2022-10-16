Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России
г. Москва, Рублевское шоссе, д. 135
Молодёжная, Крылатское
+7 (495) 414-76-29
https://2020.bakulev.ru/about/structure/otdel-klinicheskoy-i-proizvodstvennoy-transfuziologii-s-diagnosticheskoy-laboratoriey/info/
Пн.-Пт. с 8.30 до 12.00. По субботам с 9:00 до 12:00.
Регистрация в Москве и Московской области не требуется
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой оригинал паспорта гражданина Российской Федерации!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
Лучшее место для сдачи крови!!
Я сдавал кровь в мобильном пункте от больницы имени Бакулева в выходной день. Большое спасибо сотрудникам, которые сделали все быстро и профессионально, а так же волонтерам и координаторам за то, что присмотрели за маленьким ребенком и подарили классный мерч после донации!