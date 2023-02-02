Центр крови ФМБА России

Марина 2.02.2023

За те несколько лет, что не сдавала здесь, стало куда более организовано. На все ушло ровно час. Из минусов — требование предъявить СНИЛС. Причем это было обязательное условие. Хорошо, что у меня был скан. Но это новое условие — почему об этом нет информации в социальных сетях ФМБА? Почему это информация не добавлена на их сайт? Это же суперважно.