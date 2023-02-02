ФГБУЗ Центр крови ФМБА России
г. Москва, Щукинская ул., д. 6, корпус 2
Щукинская
+7 (495) 122 - 20 - 13
пн.–пт. с 8.30 до 14.00, по субботам ведется прием только доноров плазмы
Донором может стать любой гражданин РФ, а также гражданин другого государства с видом на жительство или временной регистрацией, подтверждающей проживание на территории РФ не менее 1 года.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт и СНИЛС!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы
Сдавала кровь в ФМБА несколько лет. Утром всегда большие очереди, 2.5-3 часа займет весь процесс. Если приходить с 11.30 до 12, то можно уложиться в 40-60 минут. В остальном все отлично организовано.
За те несколько лет, что не сдавала здесь, стало куда более организовано. На все ушло ровно час. Из минусов — требование предъявить СНИЛС. Причем это было обязательное условие. Хорошо, что у меня был скан. Но это новое условие — почему об этом нет информации в социальных сетях ФМБА? Почему это информация не добавлена на их сайт? Это же суперважно.