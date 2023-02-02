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Где сдать кровь в Москве

Центр крови ФМБА России

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Здесь можно сдать кровь и ее компоненты для пациентов федеральных клиник Москвы, в том числе для Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

ФГБУЗ Центр крови ФМБА России

Адрес:

г. Москва, Щукинская ул., д. 6, корпус 2

Метро:

Щукинская

Телефон:

+7 (495) 122 - 20 - 13

Сайт:

http://www.bloodfmba.ru/

Часы работы:

пн.–пт. с 8.30 до 14.00, по субботам ведется прием только доноров плазмы

Внимание!

Донором может стать любой гражданин РФ, а также гражданин другого государства с видом на жительство или временной регистрацией, подтверждающей проживание на территории РФ не менее 1 года.

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт и СНИЛС!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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Отзывы

Татьяна22.03.2023

Сдавала кровь в ФМБА несколько лет. Утром всегда большие очереди, 2.5-3 часа займет весь процесс. Если приходить с 11.30 до 12, то можно уложиться в 40-60 минут. В остальном все отлично организовано.

Марина2.02.2023

За те несколько лет, что не сдавала здесь, стало куда более организовано. На все ушло ровно час. Из минусов — требование предъявить СНИЛС. Причем это было обязательное условие. Хорошо, что у меня был скан. Но это новое условие — почему об этом нет информации в социальных сетях ФМБА? Почему это информация не добавлена на их сайт? Это же суперважно.

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