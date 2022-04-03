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Где сдать кровь в Москве

ГКБ им. М. П. Кончаловского

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Здесь можно сдать цельную кровь для пациентов этой больницы.

ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница им. М. П. Кончаловского»

Адрес:

г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1

Телефон:

+7 (499) 735 - 62 - 06

Сайт:

http://gb3zelao.ru/paraklinicheskaya-sluzhba/otdelenie-transfuziologii.html

Часы работы:

Пн.-Пт. c 8.30 до 12.00

Внимание!

При себе необходимо иметь паспорт!

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ - например, свидетельство о браке.

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Отзывы

Тамара3.04.2022

Хочу выразить огромную благодарность всем работникам отделения трансфузиологии. Очень вежливые, приятные люди, специалисты высокого класса. А самое главное — идеальный порядок, все в масках, бахилах, в отличие от других станций переливания крови.

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