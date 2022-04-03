ГКБ им. М. П. Кончаловского

ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница им. М. П. Кончаловского»
г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1
+7 (499) 735 - 62 - 06
Пн.-Пт. c 8.30 до 12.00
При себе необходимо иметь паспорт!
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ - например, свидетельство о браке.
Отзывы
Хочу выразить огромную благодарность всем работникам отделения трансфузиологии. Очень вежливые, приятные люди, специалисты высокого класса. А самое главное — идеальный порядок, все в масках, бахилах, в отличие от других станций переливания крови.