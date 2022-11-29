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Где сдать кровь в Москве

ГКБ № 1

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Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова

Адрес:

г. Москва, Ленинский проспект, д. 10, корп. 1

Метро:

Октябрьская

Телефон:

+7 (495) 958 - 61 - 00

Сайт:

http://gkb1.ru

Часы работы:

будни с 8.00 до 11.30

Внимание!

Регистрация в Москве/МО не требуется!

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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Отзывы

Любовь4.08.2023

Недавно стала донором, сейчас хожу постоянно и именно в эту больницу. Прекрасный персонал, все подскажут и расскажут. Тщательно проверяют доноров и следят за их состоянием во время процедур. Спасибо большое за вашу работу!

Николай29.11.2022

Уже несколько лет пользуюсь данной услугой. Хороший персонал, хорошие условия я бы поставил пять.

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