Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова
г. Москва, Ленинский проспект, д. 10, корп. 1
Октябрьская
+7 (495) 958 - 61 - 00
будни с 8.00 до 11.30
Регистрация в Москве/МО не требуется!
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы
Недавно стала донором, сейчас хожу постоянно и именно в эту больницу. Прекрасный персонал, все подскажут и расскажут. Тщательно проверяют доноров и следят за их состоянием во время процедур. Спасибо большое за вашу работу!
Уже несколько лет пользуюсь данной услугой. Хороший персонал, хорошие условия я бы поставил пять.