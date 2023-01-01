ГКБ № 15 им. О.М. Филатова

Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова
Адрес:
г. Москва, Вешняковская ул., д. 23
Метро:
Выхино
Телефон:
+7 (495) 375 - 13 - 02
Сайт:
Часы работы:
Пн.-Пт. (кроме среды) с 8.30 до 11.30
Внимание!
Регистрация в Москве или Московской области не обязательна, больница принимает и доноров с региональной регистрацией.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
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