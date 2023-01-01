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Где сдать кровь в Москве

ГКБ № 15 им. О.М. Филатова

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Здесь можно сдать цельную кровь для пациентов этой больницы.

Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова

Адрес:

г. Москва, Вешняковская ул., д. 23

Метро:

Выхино

Телефон:

+7 (495) 375 - 13 - 02

Сайт:

http://gkb15.moscow

Часы работы:

Пн.-Пт. (кроме среды) с 8.30 до 11.30

Внимание!

Регистрация в Москве или Московской области не обязательна, больница принимает и доноров с региональной регистрацией.

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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