ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова

Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова
г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44, корпус А, этаж 1 (вход с торца)
Сокол, Полежаевская
+7 (495) 530 - 33 - 38
Пн.-Чт. с 8:30 до 12:30, Пт. с 8:30 до 11:30
Донором может стать любой гражданин РФ, а также гражданин другого государства с временной регистрацией или патентом на работу в РФ.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
В центре крови работает один врач-транфузиолог, в очереди простоял 1,5 часа. Безвозмездно доноры идут к врачу без очереди, доноры крови и плазмы чередуются через одного. В операционном зале одна сотрудница обеспечивает работу 4-х аппаратов приема плазмы. Запускают по 4 человека, потом зарядка оборудования и запускают следующих 4-х доноров. Итог: встал в очередь к врачу-транфузиологу в 8.55, вышел из операционной в 11.30. Неужели нельзя оптимизировать работу персонала с учетом обеспечения удобств донора?..
Отличное отделение переливания крови! Отличный персонал! Из минусов: 1. Безвозмездных доноров не вызывают на сдачу крови без очереди, поэтому они сами вынуждены бегать и выяснять в очереди кто безвозмездный, а кто за деньги. 2. Нет нормальной парковки. Что я бы улучшил: 1. Безвозмездных доноров врач может вызывать (их не так то и много, соотношения по моим оценкам 1 безвозмездный к 20 платным). 2. Сделать хотя бы пару мест парковки для тех, кто приехал сдавать кровь. 3. Анкеты о состоянии здоровья, согласия и тд можно разместить на сайте, чтобы не тратить на это время на месте. 4. Оплату этой 1000 рублей можно переводить на карту, чтобы не бегать по территории за наличными. Но, это все мелочи, повторю, отделение-супер! Но хочется, чтобы стало просто идеальным!)))