ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова

Алексей 23.06.2022

Отличное отделение переливания крови! Отличный персонал! Из минусов: 1. Безвозмездных доноров не вызывают на сдачу крови без очереди, поэтому они сами вынуждены бегать и выяснять в очереди кто безвозмездный, а кто за деньги. 2. Нет нормальной парковки. Что я бы улучшил: 1. Безвозмездных доноров врач может вызывать (их не так то и много, соотношения по моим оценкам 1 безвозмездный к 20 платным). 2. Сделать хотя бы пару мест парковки для тех, кто приехал сдавать кровь. 3. Анкеты о состоянии здоровья, согласия и тд можно разместить на сайте, чтобы не тратить на это время на месте. 4. Оплату этой 1000 рублей можно переводить на карту, чтобы не бегать по территории за наличными. Но, это все мелочи, повторю, отделение-супер! Но хочется, чтобы стало просто идеальным!)))