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Где сдать кровь в Москве

ГКБ им. А.К. Ерамишанцева (№ 20)

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Здесь можно сдать цельную кровь для пациентов этой больницы.

Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева (бывшая № 20)

Адрес:

г. Москва, Ленская ул., д. 15, корп. 4

Метро:

Бабушкинская

Телефон:

+7 (495) 471 - 17 - 36

Сайт:

https://gkbe.ru

Часы работы:

Пн.-Пт. с 9.00 до 11.00

Внимание!

ОПК принимает всех россиян, а также иностранцев с временной регистрацией в Москве или Московской области, проживших на территории РФ не менее года.

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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