Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева (бывшая № 20)
г. Москва, Ленская ул., д. 15, корп. 4
Бабушкинская
+7 (495) 471 - 17 - 36
Пн.-Пт. с 9.00 до 11.00
ОПК принимает всех россиян, а также иностранцев с временной регистрацией в Москве или Московской области, проживших на территории РФ не менее года.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.