ГКБ им. Е.О. Мухина (бывшая № 70)

Городская клиническая больница им. Е.О. Мухина (бывшая № 70)
г. Москва, Федеративный просп., д. 17, корп. 1
Выхино, Новогиреево
+7 (495) 304 - 40 - 21
Пн.-Чт. с 8.00 до 10.30. Пятница - санитарный день!
Требуется постоянная или временная регистрация в Москве или Московской области. Временная регистрация должна начинаться не менее чем за 6 месяцев до даты визита в отделение переливания крови!
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.