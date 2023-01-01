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Где сдать кровь в Москве

ГКБ им. Е.О. Мухина (бывшая № 70)

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Здесь можно сдать цельную кровь для пациентов этой больницы.

Городская клиническая больница им. Е.О. Мухина (бывшая № 70)

Адрес:

г. Москва, Федеративный просп., д. 17, корп. 1

Метро:

Выхино, Новогиреево

Телефон:

+7 (495) 304 - 40 - 21

Сайт:

http://gkb-muhina.ru

Часы работы:

Пн.-Чт. с 8.00 до 10.30. Пятница - санитарный день!

Внимание!

Требуется постоянная или временная регистрация в Москве или Московской области. Временная регистрация должна начинаться не менее чем за 6 месяцев до даты визита в отделение переливания крови!

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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