ГКБ им. В.М. Буянова (№ 12)

Городская клиническая больница им. В.М. Буянова (№ 12)
г. Москва, Бакинская ул., д. 26
Кантемировская
+7 (495) 321 - 13 - 27, +7 (495) 321 - 89 - 66
Пн.-Чт. с 8.30 до 12.30, Пт. с 8.30 до 11.30, каждая четвертая пятница месяца — санитарный день.
Регистрация в Москве и Московской области не требуется
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
Сдавала кровь один раз. С точки зрения общей организации не понравилось совсем. Начиная с невозможности припарковаться, а уж тем более заехать на территорию. Найти сам корпус и вход для доноров тоже непростая задача, нормальной навигации нет, прохожие тоже не в курсе. Повезло, что было немного людей, иначе бы процесс затянулся надолго. Ощущение, что попал на несколько лет в прошлое.