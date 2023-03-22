ГКБ им. В.М. Буянова (№ 12)

Татьяна 22.03.2023

Сдавала кровь один раз. С точки зрения общей организации не понравилось совсем. Начиная с невозможности припарковаться, а уж тем более заехать на территорию. Найти сам корпус и вход для доноров тоже непростая задача, нормальной навигации нет, прохожие тоже не в курсе. Повезло, что было немного людей, иначе бы процесс затянулся надолго. Ощущение, что попал на несколько лет в прошлое.