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Где сдать кровь в Москве

ГКБ им. В.М. Буянова (№ 12)

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Здесь можно сдать как цельную кровь, так и ее компоненты (плазму, эритроциты, тромбоциты) для пациентов этой больницы и для нужд города.

Городская клиническая больница им. В.М. Буянова (№ 12)

Адрес:

г. Москва, Бакинская ул., д. 26

Метро:

Кантемировская

Телефон:

+7 (495) 321 - 13 - 27, +7 (495) 321 - 89 - 66

Сайт:

https://gkb-buyanova.ru/

Часы работы:

Пн.-Чт. с 8.30 до 12.30, Пт. с 8.30 до 11.30, каждая четвертая пятница месяца — санитарный день.

Внимание!

Регистрация в Москве и Московской области не требуется

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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Отзывы доноров

Татьяна22.03.2023

Сдавала кровь один раз. С точки зрения общей организации не понравилось совсем. Начиная с невозможности припарковаться, а уж тем более заехать на территорию. Найти сам корпус и вход для доноров тоже непростая задача, нормальной навигации нет, прохожие тоже не в курсе. Повезло, что было немного людей, иначе бы процесс затянулся надолго. Ощущение, что попал на несколько лет в прошлое.

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