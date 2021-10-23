Институт хирургии им. А.В. Вишневского
г. Москва, Большая Серпуховская ул., д. 27
Серпуховская
+7 (499) 236 - 70 - 79 (для записи на прием)
Пн.-Пт. с 8.30 до 11.30
Прием доноров строго по записи: +7 (499) 236 - 70 - 79 с 8:30 до 15:30. Регистрация в Москве и Московской области не требуется.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
Приём доноров закрыт на неопределённый срок
Спасибо большое мед.персоналу этой станции переливания крови! Все очень чисто, уютно, весь персонал, начиная с регистратуры, терапевта, предварительного анализа и самого сбора крови очень вежлив, все доходчиво разъясняется. Очень удивило, что по времени это быстро, все заняло мин.40!! Ощущала себя в полной безопасности, все стерильно и комфортно! Удобное месторасположение.