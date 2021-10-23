Институт хирургии им. А.В. Вишневского

Александра 23.10.2021

Спасибо большое мед.персоналу этой станции переливания крови! Все очень чисто, уютно, весь персонал, начиная с регистратуры, терапевта, предварительного анализа и самого сбора крови очень вежлив, все доходчиво разъясняется. Очень удивило, что по времени это быстро, все заняло мин.40!! Ощущала себя в полной безопасности, все стерильно и комфортно! Удобное месторасположение.