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Где сдать кровь в Москве

Институт хирургии им. А.В. Вишневского

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Здесь можно сдать цельную кровь и плазму для пациентов этой клиники.

Институт хирургии им. А.В. Вишневского

Адрес:

г. Москва, Большая Серпуховская ул., д. 27

Метро:

Серпуховская

Телефон:

+7 (499) 236 - 70 - 79 (для записи на прием)

Сайт:

http://www.vishnevskogo.ru/

Часы работы:

Пн.-Пт. с 8.30 до 11.30

Внимание!

Прием доноров строго по записи: +7 (499) 236 - 70 - 79 с 8:30 до 15:30. Регистрация в Москве и Московской области не требуется.

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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Отзывы доноров

Максим24.05.2022

Приём доноров закрыт на неопределённый срок

Александра23.10.2021

Спасибо большое мед.персоналу этой станции переливания крови! Все очень чисто, уютно, весь персонал, начиная с регистратуры, терапевта, предварительного анализа и самого сбора крови очень вежлив, все доходчиво разъясняется. Очень удивило, что по времени это быстро, все заняло мин.40!! Ощущала себя в полной безопасности, все стерильно и комфортно! Удобное месторасположение.

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