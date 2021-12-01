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Где сдать кровь в Москве

МНИОИ им. П.А. Герцена

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Здесь можно сдать цельную кровь или тромбоциты для пациентов этой клиники.

Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена (МНИОИ)

Адрес:

г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 3

Метро:

Беговая

Телефон:

+7 (495) 945 - 67 - 27, +7 (495) 945 - 67 - 09

Сайт:

http://www.mnioi.ru

Часы работы:

Пн.-Пт. с 8.00 до 10.00

Внимание!

Регистрация в Москве и Московской области не требуется.

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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Отзывы доноров

Динара 1.12.2021

Лучшее место с лучшими специалистами! Обычно сдать кровь целая проблема, а тут все как по маслу! Стерильная чистота, персонал вежливый! Римма Владимировна, огромное Вам спасибо! Какая же у Вас лёгкая рука!

Дарья1.12.2021

Начала я здесь свой донорский путь и меня довели до почётного! Прекрасное отделение! Всегда очень чуткие сёстры и зав. отделением Алла Августовна! И успокоят, если страшно, укроют пледом , если замерзнешь, во время процедуры постоянно спрашивают, как я себя чувствую! Каждый раз очень приятно приходить туда, всегда встречают с улыбкой! Спасибо Вам за ваш труд и заботу!

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