МНИОИ им. П.А. Герцена

Дарья 1.12.2021

Начала я здесь свой донорский путь и меня довели до почётного! Прекрасное отделение! Всегда очень чуткие сёстры и зав. отделением Алла Августовна! И успокоят, если страшно, укроют пледом , если замерзнешь, во время процедуры постоянно спрашивают, как я себя чувствую! Каждый раз очень приятно приходить туда, всегда встречают с улыбкой! Спасибо Вам за ваш труд и заботу!