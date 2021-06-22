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Где сдать кровь в Москве

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

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Здесь можно сдать цельную кровь для пациентов клиники.

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Адрес:

г. Москва, Большая Сухаревская пл., д. 3, корп. 12

Метро:

Проспект Мира, Сухаревская

Телефон:

+7 (495) 621 - 91 - 60

Сайт:

https://sklif.mos.ru/

Часы работы:

Пн.-Пт. с 8.00 до 11.30

Внимание!

Регистрация в Москве или Московской области не требуется! Принимают всех граждан РФ.

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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Отзывы доноров

Наталья Ефанова26.12.2022

Быстро оформляют. Стараются, чтобы очередей не было, но не всегда получается из-за количества желающих, особенно если прийти в будни с утра.

Натали22.06.2021

Все замечательно , быстро оформляют , очередь есть но анализ берут быстро, врачей несколько и зовут сами врачи из очереди к себе , если свободны , чай- печеньки как положено , и самое главное- не надо ждать в самом блоке где берут кровь - быстро четко работают, никаких лишних движений . Спасибо всем врачам и медсёстрам !

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