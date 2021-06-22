НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
г. Москва, Большая Сухаревская пл., д. 3, корп. 12
Проспект Мира, Сухаревская
+7 (495) 621 - 91 - 60
Пн.-Пт. с 8.00 до 11.30
Регистрация в Москве или Московской области не требуется! Принимают всех граждан РФ.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
Быстро оформляют. Стараются, чтобы очередей не было, но не всегда получается из-за количества желающих, особенно если прийти в будни с утра.
Все замечательно , быстро оформляют , очередь есть но анализ берут быстро, врачей несколько и зовут сами врачи из очереди к себе , если свободны , чай- печеньки как положено , и самое главное- не надо ждать в самом блоке где берут кровь - быстро четко работают, никаких лишних движений . Спасибо всем врачам и медсёстрам !