НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Натали 22.06.2021

Все замечательно , быстро оформляют , очередь есть но анализ берут быстро, врачей несколько и зовут сами врачи из очереди к себе , если свободны , чай- печеньки как положено , и самое главное- не надо ждать в самом блоке где берут кровь - быстро четко работают, никаких лишних движений . Спасибо всем врачам и медсёстрам !