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Где сдать кровь в Москве

НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко

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Здесь можно сдать цельную кровь и плазму для пациентов клиники, среди которых немало подопечных нашего фонда.

НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко

Адрес:

г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д. 16, к. 3

Метро:

Маяковская

Телефон:

+7 (499) 251 - 65 - 82

Сайт:

https://www.nsi.ru

Часы работы:

будни с 9.00 до 12.00

Внимание!

Тем, у кого нет постоянной регистрации в Москве или Московской области, достаточно взять с собой паспорт с пропиской на территории РФ и произвольной формы справку с места работы или учебы (либо студенческий билет) в Москве или Московской области, подтверждающую факт трудоустройства или прохождения обучения. Иностранных граждан и граждан РФ без прописки данное ОПК не принимает!

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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