Внимание!

Тем, у кого нет постоянной регистрации в Москве или Московской области, достаточно взять с собой паспорт с пропиской на территории РФ и произвольной формы справку с места работы или учебы (либо студенческий билет) в Москве или Московской области, подтверждающую факт трудоустройства или прохождения обучения. Иностранных граждан и граждан РФ без прописки данное ОПК не принимает!