НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко
г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д. 16, к. 3
Маяковская
+7 (499) 251 - 65 - 82
будни с 9.00 до 12.00
Тем, у кого нет постоянной регистрации в Москве или Московской области, достаточно взять с собой паспорт с пропиской на территории РФ и произвольной формы справку с места работы или учебы (либо студенческий билет) в Москве или Московской области, подтверждающую факт трудоустройства или прохождения обучения. Иностранных граждан и граждан РФ без прописки данное ОПК не принимает!
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.