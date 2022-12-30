Центр крови им. О.К. Гаврилова, филиал на Беговой

Юрий 30.12.2022

Пожалуй, это мой худший опыт сдачи крови. Вроде бы есть электронная очередь, но, может, людей слишком много (был в пятницу, в выходные, говорят, смерть). В итоге провел более трех часов... для терпеливых это. Но самое удивительное было на осмотре врача. Мне задавали вопросы и осматривали минут двадцать. Спросили про все мои болезни. Может, оно и правильно, но охоту отбивает. В итоге сказали, что в следующий раз не примут без справок от нескольких врачей, рентгеновского снимка и справки из другого места, где сдавал кровь раньше. В общем, теперь мотивация это все сделать зашкаливает...