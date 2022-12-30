Центр крови им. О.К. Гаврилова, филиал на Беговой
Центр крови им. О.К. Гаврилова, филиал на Беговой
г. Москва, Поликарпова ул., д. 14, корп. 2
Беговая
+7 (495) 945-33-19
Ежедневно с 8-00 до 13-30 (кроме праздничных дней)
Донором может стать любой гражданин РФ, а также гражданин другого государства с видом на жительство или временной регистрацией, подтверждающей проживание на территории РФ не менее 1 года.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
Сдавала цельную кровь. Была приятно удивлена организацией процесса — электронная очередь, все прошла довольно быстро. Очень приятный персонал, после забора крови почувствовала головокружение, тут же оказали помощь. Спасибо!
Пожалуй, это мой худший опыт сдачи крови. Вроде бы есть электронная очередь, но, может, людей слишком много (был в пятницу, в выходные, говорят, смерть). В итоге провел более трех часов... для терпеливых это. Но самое удивительное было на осмотре врача. Мне задавали вопросы и осматривали минут двадцать. Спросили про все мои болезни. Может, оно и правильно, но охоту отбивает. В итоге сказали, что в следующий раз не примут без справок от нескольких врачей, рентгеновского снимка и справки из другого места, где сдавал кровь раньше. В общем, теперь мотивация это все сделать зашкаливает...