Центр крови им. О.К. Гаврилова, филиал на Шаболовке
Центр крови им. О.К. Гаврилова, филиал на Шаболовке
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 57
Шаболовская
+7 (495) 946-19-96
Ежедневно с 8:00 до 13:30 (кроме праздничных дней)
Донором может стать любой гражданин РФ, а также гражданин другого государства с видом на жительство или временной регистрацией, подтверждающей проживание на территории РФ не менее 1 года.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.