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Где сдать кровь в Москве

Центр крови им. О.К. Гаврилова, филиал в Царицыно

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Центр крови обеспечивает кровью и ее компонентами все московские больницы. Здесь ведется прием цельной крови, эритроцитов и плазмы.

Центр крови им. О.К. Гаврилова, филиал в Царицыно

Адрес:

г. Москва, Бакинская ул., д. 31

Метро:

Царицыно

Телефон:

+7 (495) 326-38-40

Сайт:

https://donor.mos.ru/

Часы работы:

Ежедневно с 8-00 до 13-30 (кроме праздничных дней)

Внимание!

Донором может стать любой гражданин РФ, а также гражданин другого государства с видом на жительство или временной регистрацией, подтверждающей проживание на территории РФ не менее 1 года.

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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Отзывы доноров

Ольга22.05.2023

В центре установили электронную очередь. Это очень упростило и организовало процесс. Внимательный и вежливый персонал, несмотря на огромное количество доноров.

Татьяна12.04.2023

Плюсом является то, что можно в выходные и праздничные дни. Минусом то, что записаться можно только на цельную кровь, а на компоненты только тем, кто их уже там сдает.

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