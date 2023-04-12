Центр крови им. О.К. Гаврилова, филиал в Царицыно
Центр крови им. О.К. Гаврилова, филиал в Царицыно
г. Москва, Бакинская ул., д. 31
Царицыно
+7 (495) 326-38-40
Ежедневно с 8-00 до 13-30 (кроме праздничных дней)
Донором может стать любой гражданин РФ, а также гражданин другого государства с видом на жительство или временной регистрацией, подтверждающей проживание на территории РФ не менее 1 года.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
В центре установили электронную очередь. Это очень упростило и организовало процесс. Внимательный и вежливый персонал, несмотря на огромное количество доноров.
Плюсом является то, что можно в выходные и праздничные дни. Минусом то, что записаться можно только на цельную кровь, а на компоненты только тем, кто их уже там сдает.