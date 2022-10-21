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Где сдать кровь в Москве

Центр Крови ПМГМУ им. И.М. Сеченова

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Одно из старейших и крупнейших учреждений Службы крови в Москве. Здесь можно сдать цельную кровь или плазму крови.

Центр Крови ПМГМУ им. И.М. Сеченова

Адрес:

г. Москва, Б. Пироговская д. 2, стр. 4

Метро:

Фрунзенская, Спортивная

Телефон:

+7 (499) 246 - 51 - 21, +7 (499) 246 - 52 - 40

Сайт:

http://www.centrkrovi.ru

Часы работы:

Пн.-Пт. с 8.30 до 13.00

Внимание!

Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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Отзывы доноров

Татьяна15.08.2023

Сотрудники очень доброжелательны и профессиональны, но само отделение оставляет желать лучшего: несколько маленьких комнат, явно выделенных по принципу «приткнем, куда не жалко». Операционная тоже небольшая. Комната отдыха для доноров вряд ли может таковой называться: тесная, стоит пара столов и стульев, выдают 50 граммов печенья и стаканчик чая. На этом все.

Светлана 21.10.2022

Замечательные позитивные и внимательные сотрудники! Четко отлаженная работа. Обязательно приду в следующий раз сдавать кровь в этот центр. Благодарность врачам за их труд!

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