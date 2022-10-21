Центр Крови ПМГМУ им. И.М. Сеченова

Татьяна 15.08.2023

Сотрудники очень доброжелательны и профессиональны, но само отделение оставляет желать лучшего: несколько маленьких комнат, явно выделенных по принципу «приткнем, куда не жалко». Операционная тоже небольшая. Комната отдыха для доноров вряд ли может таковой называться: тесная, стоит пара столов и стульев, выдают 50 граммов печенья и стаканчик чая. На этом все.