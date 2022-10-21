Центр Крови ПМГМУ им. И.М. Сеченова
г. Москва, Б. Пироговская д. 2, стр. 4
Фрунзенская, Спортивная
+7 (499) 246 - 51 - 21, +7 (499) 246 - 52 - 40
Пн.-Пт. с 8.30 до 13.00
Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
Сотрудники очень доброжелательны и профессиональны, но само отделение оставляет желать лучшего: несколько маленьких комнат, явно выделенных по принципу «приткнем, куда не жалко». Операционная тоже небольшая. Комната отдыха для доноров вряд ли может таковой называться: тесная, стоит пара столов и стульев, выдают 50 граммов печенья и стаканчик чая. На этом все.
Замечательные позитивные и внимательные сотрудники! Четко отлаженная работа. Обязательно приду в следующий раз сдавать кровь в этот центр. Благодарность врачам за их труд!