Центр планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения города Москвы
г. Москва, Севастопольский проспект, д.24 А, под. 8
Профсоюзная, Нахимовский проспект
+7 (495) 331 - 94 - 00
Пн.-Ср. с 9.00 до 11.00
Требуется регистрация в Москве или Московской области. Доноры с региональной регистрацией могут сдать кровь адресно, для конкретного пациента.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.