Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Стать донором
Где сдать кровь в Москве

Центр планирования семьи и репродукции ДЗМ

Поделиться:
Здесь можно сдавать цельную кровь для матерей и новорожденных детей — пациентов клиники.

Центр планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения города Москвы

Адрес:

г. Москва, Севастопольский проспект, д.24 А, под. 8

Метро:

Профсоюзная, Нахимовский проспект

Телефон:

+7 (495) 331 - 94 - 00

Сайт:

http://www.cps-moscow.ru/

Часы работы:

Пн.-Ср. с 9.00 до 11.00

Внимание!

Требуется регистрация в Москве или Московской области. Доноры с региональной регистрацией могут сдать кровь адресно, для конкретного пациента.

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

Читать далее

Отзывы доноров

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari