ЦИТО (Центральный институт травматологии и ортопедии)
ЦИТО (Центральный институт травматологии и ортопедии)
Адрес:
г. Москва, Приорова ул., д. 10
Метро:
Войковская
Телефон:
+7 (495) 450 - 28 - 48
Часы работы:
Пн.-Чт. с 9.00 до 12.00.
Внимание!
Требуется постоянная регистрация в Москве или Московской области.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
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