Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Стать донором
Где сдать кровь в Москве

ЦИТО (Центральный институт травматологии и ортопедии)

Поделиться:
Здесь можно сдать цельную кровь для пациентов этой клиники.

ЦИТО (Центральный институт травматологии и ортопедии)

Адрес:

г. Москва, Приорова ул., д. 10

Метро:

Войковская

Телефон:

+7 (495) 450 - 28 - 48

Сайт:

http://www.cito-priorov.ru

Часы работы:

Пн.-Чт. с 9.00 до 12.00.

Внимание!

Требуется постоянная регистрация в Москве или Московской области.

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

Читать далее

Отзывы доноров

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari