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Где сдать кровь в Москве

ЦКБ (Центральная клиническая больница с поликлиникой)

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ЦКБ (Центральная клиническая больница с поликлиникой)

Адрес:

г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15

Метро:

Молодежная, Крылатское

Телефон:

8 (495) 530 - 05 - 95

Сайт:

https://www.cchp.ru

Часы работы:

Пн.-Пт. с 8.30 до 11.00

Внимание!

Вход через проходную № 3

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

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