ЦКБ (Центральная клиническая больница с поликлиникой)
ЦКБ (Центральная клиническая больница с поликлиникой)
Адрес:
г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15
Метро:
Молодежная, Крылатское
Телефон:
8 (495) 530 - 05 - 95
Сайт:
Часы работы:
Пн.-Пт. с 8.30 до 11.00
Внимание!
Вход через проходную № 3
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
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