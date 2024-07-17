А чего боишься ты?

С этого вопроса началась благотворительная игра для детей, которую провели волонтеры «Подари жизнь» в воскресенье в ландшафтном парке «Острова Мечты». И которая повторится еще раз 28 июля. Приходите, будет интересно!
Ответы были самые разные. Сделать сальто, взять паука в руки, сыграть на фортепиано, выступить перед публикой, прочитать стих, пойти на соревнования, прыгнуть с тарзанки и даже утонуть. Все это записывалось на большой магнитной доске. А потом — обсуждалось. Кто поддержал в сложной ситуации, откуда появилась храбрость сделать задуманное и так далее.
Фото: Екатерина Солянова
«Это такая отправная точка игры, цель которой познакомить наших маленьких гостей с работой фонда, делая акцент не на болезни подопечных, а на эмпатии. Мы рассказываем, что лечение длится долго, что дети проходят много болезненных процедур, это неприятно, это страшно, и чтобы как-то подбодрить ребят, в процедурных кабинетах стоят “Коробки храбрости”, где лежат игрушки, которые можно взять себе как награду за смелость», — рассказывает Виктория Греховодова, координатор программы лояльности.
После знакомства волонтеры предлагают детям поиграть в настольные игры, чтобы проверить себя на ловкость, внимательность и даже удачу. Успехи вознаграждаются золотыми монетами, которые можно собирать в золотой чемоданчик, а потом обменивать их на один или несколько предметов для «Коробки храбрости». Подарки стоят 3, 6 или 9 монет. Если дети понимают, что накопили не так много, или что они хотят приобрести более дорогой предмет, они начинали играть снова.
Фото: Екатерина Солянова
А еще ребята пишут пожелания детям в больницы! Например, «всего хорошыго»: очень трогательно и мило. Кроме того, все желающие получают временную переводную татуировку с человечками «Подари жизнь» — в ситуации, когда снова станет страшно, сложно, неприятно, она будет служить напоминанием, что однажды с этим уже удавалось справиться.
«Приятно, что было очень много детей. В конце каждый получил подарок от “Острова Мечты” (сумочку для сменки, фоторамку, кружку, брелок). Все остались довольны, включая родителей, которые, кстати, тоже играли. Мы же нашли для себя точки роста и готовы все повторить в ближайшее воскресенье. Скучно точно не будет, приходите», — приглашает Виктория Греховодова.
До встречи 28 июля с 12:00 до 18:00 в ландшафтном парке «Острова Мечты»!
Новости
А чего боишься ты?
С этого вопроса началась благотворительная игра для детей, которую провели волонтеры «Подари жизнь» в воскресенье в ландшафтном парке «Острова Мечты». И которая повторится еще раз 28 июля. Приходите, будет интересно!
Летняя школа благотворительности
В ближайшее воскресенье, 21 июля с 12:00 до 18:00 ждем вас в ландшафтном парке «Острова Мечты», где в рамках фестиваля «Лето яркого цвета» волонтеры «Подари жизнь» проведут благотворительную игру для детей. Вход свободный.
Катя, Саша, Наташа и Даша в спецпроекте Super
Редакция Super побывала на выпускном в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, записала истории ребят, которые учились и сдавали экзамены прямо в больнице, и сделала их героями специального проекта.