А чего боишься ты?

С этого вопроса началась благотворительная игра для детей, которую провели волонтеры «Подари жизнь» в воскресенье в ландшафтном парке «Острова Мечты». И которая повторится еще раз 28 июля. Приходите, будет интересно!

Ответы были самые разные. Сделать сальто, взять паука в руки, сыграть на фортепиано, выступить перед публикой, прочитать стих, пойти на соревнования, прыгнуть с тарзанки и даже утонуть. Все это записывалось на большой магнитной доске. А потом — обсуждалось. Кто поддержал в сложной ситуации, откуда появилась храбрость сделать задуманное и так далее.

Фото: Екатерина Солянова

«Это такая отправная точка игры, цель которой познакомить наших маленьких гостей с работой фонда, делая акцент не на болезни подопечных, а на эмпатии. Мы рассказываем, что лечение длится долго, что дети проходят много болезненных процедур, это неприятно, это страшно, и чтобы как-то подбодрить ребят, в процедурных кабинетах стоят “Коробки храбрости”, где лежат игрушки, которые можно взять себе как награду за смелость», — рассказывает Виктория Греховодова, координатор программы лояльности. После знакомства волонтеры предлагают детям поиграть в настольные игры, чтобы проверить себя на ловкость, внимательность и даже удачу. Успехи вознаграждаются золотыми монетами, которые можно собирать в золотой чемоданчик, а потом обменивать их на один или несколько предметов для «Коробки храбрости». Подарки стоят 3, 6 или 9 монет. Если дети понимают, что накопили не так много, или что они хотят приобрести более дорогой предмет, они начинали играть снова.

Фото: Екатерина Солянова 1 из 10