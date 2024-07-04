«Мили милосердия — путь к выздоровлению»

Благотворительному проекту «Мили милосердия» исполнилось 16 лет. В честь этого события в первый месяц лета «Аэрофлот» удваивал переведенные в фонд мили. В итоге мы получили больше 7 млн миль, спасибо всем!

Получилась красивая цифра — 7 070 702 мили, которые пойдут на оформление билетов для подопечных фонда. Мы помогаем детям со всей страны, от Калининграда до Владивостока: на лечение им зачастую нужно лететь в Москву (а потом возвращаться домой). Перелетов может быть много, каждый раз с ребенком летит еще и сопровождающий его взрослый. Семьям, в дом которых и так постучалась беда, пришлось бы еще тяжелее, если бы однажды «Аэрофлот» не придумал благотворительный проект «Мили милосердия». И, конечно, если бы вы так щедро не делились своими милями с детьми, родители которых бесконечно вам благодарны!

7 070 702 мили получил фонд за первый месяц лета

«Мы с дочерью летали в Москву на реабилитацию, а “Подари жизнь” и “Аэрофлот” помогли нам вернуться домой, в Анжеро-Судженск, — говорит Екатерина Дементьева, мама 10-летней Леры. — Родители, у которых болеют дети, очень быстро исчерпывают собственные ресурсы, и что-то сверх меры позволить себе не могут, поэтому нам нужна поддержка. Помощь пришла очень вовремя. Я сама начала участвовать в благотворительных сборах и хочу ответить благодарностью всем людям, которые помогали и помогают. Огромное спасибо “Подари жизнь”, “Аэрофлоту” и всем, кто жертвует мили!»

Екатерина и Лера Дементьевы 1 из 3

«Мы дважды летали на лечение из Архангельска в Москву и обратно, — вспоминает Марина Осипова, мама 5-летнего Марка. — На поезде добираться невозможно, потому что у Марка лейкоз, и за сутки в пути сын легко мог подхватить какую-нибудь инфекцию. Денег на покупку билетов на самолет на тот момент не было, потому что сейчас я не могу работать — нужно ухаживать за сыном. В “Подари жизнь” нам очень помогли и с приобретением билетов, и с квартирой на время лечения: ни разу не отказали, за какой бы помощью я ни обратилась. Я очень благодарна фонду, компании “Аэрофлот” и людям, которые переводят мили. Пусть они будут здоровы и никогда не столкнутся ни с какими болезнями». «Впервые мы обратились за помощью в фонд “Подари жизнь” в августе 2023 года, когда моей дочери нужно было срочно лететь на лечение из Оренбурга в Москву. С тех пор было больше двадцати перелетов, — рассказывает Алина Муртазина, мама 15-летней Юли. — Благодаря проекту “Мили милосердия”, мы и другие подопечные фонда получали билеты на самолет бесплатно, и это огромная поддержка! Хочется всем сказать спасибо. Каждая миля — бесценный вклад на пути к выздоровлению». Как передать мили? Если вы участник программы «Аэрофлот Бонус» и хотите передать бонусные мили подопечным фонда «Подари жизнь», сделать это можно любым удобным вам способом: онлайн в личном кабинете участника программы «Аэрофлот Бонус»,

заполнив заявление на передачу миль в любом офисе Аэрофлота,

создав обращение в разделе «Обратная связь» на сайте Аэрофлота.