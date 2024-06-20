Афиша августа: акции и события

Близится сентябрь, и мы традиционно предлагаем учителям, родителям и школьникам начать его с благотворительного флешмоба «Начнем с главного». Это простая и добрая акция: на праздничной линейке вы дарите учителю один букет от класса, а сэкономленные на покупке цветов деньги направляете на помощь детям, которые борются с тяжелыми болезнями. Для наших подопечных это огромная поддержка: за семь лет акции удалось собрать 8 551 744 рубля! Подробную информацию о том, как присоединиться к акции, вы найдете по этой ссылке. Приходите в фонд за праздничными флажками и значками для линейки!