Напоминаем про важный сентябрьский флешмоб «Начнем с главного» и рассказываем об акциях в поддержку подопечных фонда: от раскраски про будущее Москвы до утилизации отходов. Читайте, присоединяйтесь, покупайте, помогайте!
Близится сентябрь, и мы традиционно предлагаем учителям, родителям и школьникам начать его с благотворительного флешмоба «Начнем с главного». Это простая и добрая акция: на праздничной линейке вы дарите учителю один букет от класса, а сэкономленные на покупке цветов деньги направляете на помощь детям, которые борются с тяжелыми болезнями. Для наших подопечных это огромная поддержка: за семь лет акции удалось собрать 8 551 744 рубля! Подробную информацию о том, как присоединиться к акции, вы найдете по этой ссылке. Приходите в фонд за праздничными флажками и значками для линейки!
Помогать, покупая
Институт Генплана Москвы создал уникальную раскраску по мотивам градостроительного будущего. Каждая страница в ней — это не просто попытка погрузиться в футуристический мир, но и возможность заглянуть в наше завтра. 50% от стоимости каждой раскраски будут перечислены на лечение подопечных фонда «Подари жизнь».
Задумались о ремонте? Покупайте окна у компании «Босфор»: с каждого проданного квадратного метра окна один рубль будет перечислен в пользу детей, которым помогает фонд «Подари жизнь».
«СБВ утилизация» заботится не только об экологии: один рубль с каждого килограмма утилизированной электроники компания переводит в «Подари жизнь». Сохраняйте природу и поддерживайте детей в борьбе с тяжелыми болезнями.
Бинофарм Групп запустил благотворительную акцию «Дарить добро — просто». Три рубля с каждой проданной упаковки препарата ВЕНАРУС® будут направлены в фонд.
Подробнее об акциях
На странице «Помогать, покупая»
Новости
Афиша августа: акции и события
Напоминаем про самый важный сентябрьский флешмоб «Начнем с главного» и рассказываем об акциях в поддержку фонда: от раскраски про будущее Москвы до утилизации отходов. Читайте, присоединяйтесь, покупайте, помогайте!
Афиша июля: акции и события
В этом летнем и очень теплом месяце предлагаем посетить сразу несколько фестивалей и, конечно, помочь детям на платформе «Друзья фонда» и в разделе «Помогать, покупая».
Субботники в Измалково продолжаются
Первые выезды компаний в строящийся пансионат «Измалково» состоялись осенью, и мы рады, что летом у нас снова гости. И много! Кто-то приехал уже не в первый раз, но и есть и новички. Рассказываем о двух событиях.