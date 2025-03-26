Акции и события в пользу «Подари жизнь»

Новые возможности поддержать детей, которым нужна помощь: пожертвования за отзывы, арт-ярмарка, билеты на киберфестиваль Positive Hack Days. Делимся с вами самыми интересными событиями апреля.

Один отзыв — одно пожертвование Всегда пишете отзывы о покупках или полученных услугах? А представляете, можно делиться впечатлениями и одновременно помогать тяжелобольным детям! Такую акцию проводят в Клинике семейной стоматологии: за каждый отзыв об услугах, оставленный на платформе «Яндекс», клиника будет перечислять 100 рублей в фонд «Подари жизнь». Акция от MERCURY CARS Любители элитарных машин, у вас есть возможность принять участие в акции, которую проводит компания по аренде премиальных автомобилей в Москве MERCURY CARS. 1% от стоимости каждой аренды компания будет перечислять в фонд «Подари жизнь». Акция продлится до конца 2025 года.

Билеты на PRO-часть фестиваля — за пожертвование в фонды

Киберфестиваль PHDays Интересуетесь вопросами кибербезопасности, хотите узнать, как устроен цифровой мир, и повысить уровень своей защищенности? Для вас 22–24 мая 2025 года пройдет международный киберфестиваль PHDays. Билеты на PRO-часть фестиваля (а это доклады и исследования, воркшопы и нетворкинг, полный доступ на кибербитву) организаторы будут выдавать за пожертвование в фонды, среди них — «Подари жизнь». Присоединиться можно по ссылке!

Арт-ярмарка «Кирпичики мечты» Как здорово, когда в благотворительной инициативе участвуют не только взрослые, но и дети! 19 апреля пройдет городской фестиваль литературы и творчества для подростков, созданный… самими подростками, «Кирпичики мечты». На мероприятии будут мастер-классы по созданию мультфильмов и коллажей, литературный перформанс, поэтический практикум, а еще арт-ярмарка в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». Вход на мероприятие бесплатный, но нужно зарегистрироваться на сам фестиваль и отдельно на благотворительную ярмарку в поддержку фонда, если хотите представлять там свои работы.

«Хореограф суеты» — это возможность важного и откровенного разговора с собой

Театральный перформанс Иногда прочитанная книга, увиденный фильм или театральная постановка способны стать поворотной точкой в нашей жизни. Возможно, таким для вас окажется новый перформанс — спектакль «Хореограф суеты», который пройдет 26 апреля в пространстве Skynia Hall. Это не просто спектакль — это возможность важного и откровенного разговора с собой. О том, как не потерять себя в потоке дел, о том, куда исчезает настоящая близость, о боли, одиночестве и о том, как продолжать надеяться. 10% прибыли от продажи билетов на «Хореографа суеты» будет направлено в «Подари жизнь». И кажется, это еще одна причина, чтобы посетить этот необычный спектакль.

Одежда со смыслом: мерч «Подари жизнь» И еще одна отличная новость: вышла новая партия худи и футболок мерча «Это мне по силам — любить». Это одежда, которая вдохновляет, объединяет, а главное — помогает другим. Ведь вся прибыль от ее продажи идет на поддержку проектов фонда «Подари жизнь». Вы можете порадовать мерчем себя (весна же!), а можете купить его для близкого человека — это отличный подарок тем, кто любит вещи со смыслом.