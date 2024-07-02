Александр и Софья выбрали «Подари жизнь»

Десять самых ярких и вдохновляющих историй получили специальные призы, кроме того, Т-Банк перевел в адрес каждого фонда-победителя 100 000 рублей. В число призеров вошел Александр Плешаков из Санкт-Петербурга: вместе с женой Софьей он уже два года поддерживает «Подари жизнь».

«Мы начали переводить деньги в “Подари жизнь” после свадьбы. Первый раз это была крупная сумма, а теперь просто ситуативно помогаем, когда есть возможность. И меня, и Сашу очень трогает тема детской онкологии, к тому же, я сама долгое время время работала в сфере благотворительности. Мы давно наблюдаем за работой “Подари жизнь”, поэтому выбрали вас», — рассказала Софья.

«Важно помогать, потому что каждый из нас однажды может оказаться в неприятной ситуации. И если есть возможность, нужно быть рядом. Конкурс получился интересный, может быть, кто-то еще решит поддерживать благотворительные организации, послушав наши истории. Лично меня порадовала и победа, и то, что “Подари жизнь” получит еще 100 000 рублей», — добавил Александр.

Огромное спасибо Т-Банку за еще один способ привлечь внимание к благотворительности и поддержать НКО, а Александра и Софью — за отзывчивость и доброе сердце.