TLS GROUP и доставка лекарств

Узнав, что у фонда «Подари жизнь» в 2022 году появились проблемы с доставкой из Германии жизненно важных препаратов, команда TLS GROUP предложила свою помощь по бесплатной доставке.

«Два года назад мы столкнулись со сложностями в транспортировке различных препаратов, которые доказали свою эффективность во всем мире, но не были зарегистрированы в России. Часть из них удалось решить, но некоторые проблемы остаются с нами до сих пор: грузы задерживаются в аэропортах, сроки поставок из-за отсутствия прямого авиасообщения увеличиваются. Наши дети — подопечные с онкологическими заболеваниями часто нуждаются в препаратах, для перевозки которых необходимы специальные температурные условия. TLS GROUP протянули нам руку помощи, когда это было особенно необходимо, это партнерство стало для нас решением и огромной помощью с транспортировкой температурных препаратов. Мы благодарим компанию и надеемся на долгую дружбу», — прокомментировала ситуацию Екатерина Шергова, директор фонда.

Лекарства требуют специальных условий доставки — поддержания температуры +2-+ 8 С. Незначительное отклонение от этого режима может негативно повлиять на свойства препарата и его действие на организм становится непредсказуемым. Поэтому, при малейшем нарушении температуры, вся партия лекарств подлежит обязательной утилизации. Зная все нюансы доставки, команда экспертов TLS GROUP тщательно проработала надежную цепочку поставки чувствительного груза по системе «от двери до двери». Она позволяет своевременно и безопасно доставлять необходимые медикаменты непосредственно в руки врачей-онкологов.

Бесперебойная доставка лекарств уже показала эффективность: за два года TLS GROUP совместно с фондом «Подари жизнь» привезли 110 кг жизненно важных препаратов, которые переданы маленьким пациентам. Кроме того, компания не планирует останавливаться: доступность лекарств — право каждого человека.