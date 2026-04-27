Акции и события июня

Начало лета отмечаем россыпью благотворительных акций. Первый летний Флаувау Фест, выставка «Сны о детстве», а также события на платформе «Друзья фонда»: пробежки, концерты и новый челлендж от фанатов группы BTS.
Благотворительная выставка «Сны о детстве» открылась в галерее «Спектра»: 20% от стоимости проданных работ будет направлено на поддержку подопечных фонда «Подари жизнь». Приглашаем вас в пространство снов, фантазий и личных историй, где прошлое встречается с настоящим, а искренность детского взгляда вновь становится частью нашего опыта. Выставка пройдет с 4 июня по 4 июля. Подробности по ссылке.
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Ко дню рождения BTS, который отмечается 13 июня, поклонники группы объявили сбор на платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”». Вот что они пишут у себя на странице (и это достойно восхищения): «BTS — группа, которая вдохновляет любить, поддерживать и делать мир лучше. От имени ARMY мы хотим отметить этот праздник не только словами, но и добрыми делами. BTS всегда учили нас: даже маленький шаг может изменить чью-то жизнь. И сегодня у нас есть возможность стать светом для тех, кто в этом нуждается». Поддержите ребят!
13 июня состоится благотворительный концерт кавер‑группы iNside на ежегодном Балаковском фестивале клубники. Гостей ждут каверы на песни группы «Серебро», IOWA, Люси Чеботиной, Xolidayboy и других звезд в уникальной аранжировке. Собранные средства будут направлены в фонд «Подари жизнь». Все подробности здесь.
Еще один концерт-лекция — «Христианские образы в музыке Иоганна Себастьяна Баха» — состоится 20 июня в церкви евангельских христиан-баптистов «Ковчег» в Балашихе. Все собранные средства будут направлены на поддержку детского отделения Московского онкодиспансера. Поддержать инициативу можно по ссылке.
27–28 июня в Москве пройдет первый летний Флаувау Фест. Вас ждут подарки для любимых от локальных брендов, хорошая музыка и целая зона с активностями от «Подари жизнь». Будем творить в мастерской «Бусины храбрости», раскладывать пасьянс, созданный на основе рисунков ребят, и создавать арт-панно «Цветная нить». А еще представим новый мерч фонда — самую свежую, юбилейную коллекцию: стильные худи, лонгсливы, футболки и шнурки для телефона. Важно: мы еще вернемся с подробностями, следите за нашими новостями на сайте и в соцсетях! Москва, Хлебозавод № 9, вход свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте фестиваля.
В рамках акции «20 причин собраться с друзьями» заявлено два новых события: семейный концерт Сурковых и книжно-беговая благотворительная пробежка.
Концерт «Все о любви» состоится 21 июня в доме-музее Скрябина. «Будем петь для вас и с вами! Этот концерт с сюрпризом! В нашем творческом коллективе прибавление — будет звучать не только рояль, но и гитара». На странице события уже объявлен сбор в поддержку подопечных «Подари жизнь».
Объявлен очередной старт забега с книжкой в руках — 27 июня. «Обычно раз в месяц мы собираемся, чтобы побегать, обсудить книгу, побыть вместе. Но в этот раз мне хочется, чтобы наша встреча стала чем-то большим — не только про движение, книги и общение, но и про добро. Предлагаю сделать встречу благотворительной и поддержать подопечных “Подари жизнь”. В этом году фонду исполняется 20 лет, и мне кажется очень символичным провести в рамках нашего книжно-бегового клуба маленькое, но важное событие в поддержку тех, кому сейчас особенно нужна помощь». Поддержать забег можно тут.
Создать свое событие
на платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”»
Новости
Акции и события июня
Начало лета отмечаем россыпью благотворительных акций. Первый летний Флаувау Фест, выставка «Сны о детстве», а также события на платформе «Друзья фонда»: пробежки, концерты и новый челлендж от фанатов группы BTS.
Акции и события мая
Иногда помощь детям — это зарядиться витаминами, по-весеннему накраситься, нарядиться и пойти гулять по майским улицам! Обо всем этом — в нашем обзоре.
Билет № 110: Вероника летит домой
До 3 мая осталось совсем немного времени. Проверьте свой баланс миль в приложении «Аэрофлот Бонус» — возможно, они тоже станут счастливым билетом домой для кого-то из подопечных фонда. Как для 12-летней Вероники.