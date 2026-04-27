Акции и события июня

Начало лета отмечаем россыпью благотворительных акций. Первый летний Флаувау Фест, выставка «Сны о детстве», а также события на платформе «Друзья фонда»: пробежки, концерты и новый челлендж от фанатов группы BTS.

Благотворительная выставка «Сны о детстве» открылась в галерее «Спектра»: 20% от стоимости проданных работ будет направлено на поддержку подопечных фонда «Подари жизнь». Приглашаем вас в пространство снов, фантазий и личных историй, где прошлое встречается с настоящим, а искренность детского взгляда вновь становится частью нашего опыта. Выставка пройдет с 4 июня по 4 июля. Подробности по ссылке .

Ко дню рождения BTS, который отмечается 13 июня, поклонники группы объявили сбор на платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”». Вот что они пишут у себя на странице (и это достойно восхищения): «BTS — группа, которая вдохновляет любить, поддерживать и делать мир лучше. От имени ARMY мы хотим отметить этот праздник не только словами, но и добрыми делами. BTS всегда учили нас: даже маленький шаг может изменить чью-то жизнь. И сегодня у нас есть возможность стать светом для тех, кто в этом нуждается». Поддержите ребят!

13 июня состоится благотворительный концерт кавер‑группы iNside на ежегодном Балаковском фестивале клубники. Гостей ждут каверы на песни группы «Серебро», IOWA, Люси Чеботиной, Xolidayboy и других звезд в уникальной аранжировке. Собранные средства будут направлены в фонд «Подари жизнь». Все подробности здесь.