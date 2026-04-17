Акции и события мая

Иногда помощь детям — это зарядиться витаминами, по-весеннему накраситься, нарядиться и пойти гулять по майским улицам! Обо всем этом — в нашем обзоре.

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Лэтуаль» запустила акцию : с 15 апреля по 31 мая при покупке товаров определенных брендов 1% от суммы будет перечислен в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». В акции участвует уходовая и декоративная косметика Dilis, Librederm, Missha, Vivienne Sabo, Influence Beauty и Love Generation.

Витамины UESUPPS

Компания UESUPPS производит мультивитаминные комплексы и биоактивные добавки. Сейчас бренд проводит благотворительную активность — с каждого купленного товара UESUPPS жертвует 50 рублей для детей, которым помогает фонд «Подари жизнь». Акция продлится с 15 апреля по 15 августа.

Женская одежда от The Patroness

Бренд The Patroness не просто вдохновляется великими женщинами, чьи сила духа и щедрость меняли ход истории, но и придерживается тех же ценностей и старается каждую покупку превратить в акт помощи. Это не разовая акция, а концепция. 10% от стоимости каждой проданной модной капсулы бренд перечисляет в один из фондов-партнеров. Среди них и «Подари жизнь».