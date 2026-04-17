Иногда помощь детям — это зарядиться витаминами, по-весеннему накраситься, нарядиться и пойти гулять по майским улицам! Обо всем этом — в нашем обзоре.
Акция компании «Лэтуаль»
Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Лэтуаль» запустила акцию: с 15 апреля по 31 мая при покупке товаров определенных брендов 1% от суммы будет перечислен в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». В акции участвует уходовая и декоративная косметика Dilis, Librederm, Missha, Vivienne Sabo, Influence Beauty и Love Generation.
Витамины UESUPPS
Компания UESUPPS производит мультивитаминные комплексы и биоактивные добавки. Сейчас бренд проводит благотворительную активность — с каждого купленного товара UESUPPS жертвует 50 рублей для детей, которым помогает фонд «Подари жизнь». Акция продлится с 15 апреля по 15 августа.
Женская одежда от The Patroness
Бренд The Patroness не просто вдохновляется великими женщинами, чьи сила духа и щедрость меняли ход истории, но и придерживается тех же ценностей и старается каждую покупку превратить в акт помощи. Это не разовая акция, а концепция. 10% от стоимости каждой проданной модной капсулы бренд перечисляет в один из фондов-партнеров. Среди них и «Подари жизнь».
Ну и забежим немного вперед: 1 июня, в День защиты детей, художница и волонтер фонда «Подари жизнь» Алена Савюк откроет выставку «Душа с Душою говорит». Шесть лет назад девушка запустила одноименный проект — о художниках и волонтерах, которые передают свои работы в дома-интернаты. Выставка будет посвящена не только шестилетию проекта, но и юбилею нашего фонда, которому в ноябре исполнится 20 лет.
Гостей выставки ждут сразу две экспозиции, авторская экскурсия, творческие мастер-классы, выступление плейбэк-театра и не только. Место встречи — Столичная галерея художников. Начало в 11:00.
Акции и события мая
