Соцмаркетинг: делаем мир лучше

Акции в пользу «Подари жизнь» — поддержка сразу с двух сторон. Бизнес организовывает активность, покупатель в ней участвует. А выигрывают дети! Ради которых все и задумывается.

Социальный маркетинг — это в первую очередь акции с отчислениями в пользу подопечных фонда. Благотворительная инициатива компаний, но не только: одним ударом можно попасть сразу в несколько целей — помогать самим и вдохновлять на это окружающих, делиться с клиентами своими ценностями и благодаря этому увеличивать спрос на продукт или услугу, работать над имиджем компании и укреплять HR-бренд. У «Подари жизнь» богатый опыт в соцмаркетинге: мы сотрудничаем и с теми, кто проводит разовые активности, и с теми, чья цель — интегрировать благотворительность в свою бизнес-стратегию.

Вот несколько рабочих механик, которые уже использовали партнеры фонда. Среди них — варианты, подходящие и для B2B, и для B2C-компаний. Ergonomika Чтобы принять участие в акции, нужно купить кресло. Если покупатель заказал его и забрал свой заказ, то компания переводит фиксированное пожертвование в пользу фонда. А если на кресло еще и оставили отзыв в маркетплейсе, сумма пожертвования увеличивается втрое. Как итог — масса отзывов, на которые могут опираться другие пользователи. А значит, больше продаж. Это отлично работает, если, к примеру, на рынок нужно вывести новый бренд или новый продукт.

«Люкс Лайн» Компания занимается грузоперевозками. В рамках своего благотворительного проекта «LuxБлаго» они запустили акцию: за каждую заполненную на сайте анкету «Люкс Лайн» переводит в фонд «Подари жизнь» 3000 рублей. В опросе действующие клиенты делились тем, что для них особенно ценно при сотрудничестве, какие услуги интересуют, какие грузоперевозки они производят. Акция проводилась дважды. Первый раз — в 2024 году: тогда за две недели компания получила 182 заполненные анкеты. В 2025-м за тот же срок число анкет увеличилось до 230, а конверсия выросла с 27,4 до 39,4%. «ФрутоНяня» Уже несколько лет подряд компания использует одну и ту же механику: за продажу конкретной линейки товаров делает отчисления в пользу «Подари жизнь». С одной стороны, так в глазах целевой аудитории формируется образ социально ответственного бренда, который не только производит детское питание, но и поддерживает детей, которым нужна помощь. С другой — это хороший способ повысить продажи товаров бренда.

Фото: Александра Добротина

Литрес Тот самый случай, когда социальный маркетинг стал пиар-ходом. К 18-летию фонд «Подари жизнь» вместе с сервисом Литрес выпустил сборник новелл «Оттолкнуться от паузы», часть средств от продаж которого перечислялась в пользу подопечных. Аудиоверсию книги озвучили друзья фонда: попечитель Марк Тишман, амбассадоры Елена Летучая и Таисия Вилкова, актриса Равшана Куркова. Ярким событием стала презентация сборника, которая состоялась в Центре современного искусства Винзавод. Среди гостей были в том числе крупные частные благотворители и звезды, которые поддерживают фонд. Во время рекламной кампании была выпущена целая серия материалов в различных медиа, новость о самой презентации тоже публиковали в СМИ.

Почему акции — это выгодно? Закономерная тенденция: покупатели все чаще принимают решение не только на основе цены и качества товара, но и на основе ценностных ориентиров бренда.

Бизнес с социальной миссией выигрывает в лояльности. Срабатывает простой и понятный триггер: человек покупает продукт и одновременно делает мир немного лучше. Во времена, когда все выходит из-под контроля, это маленький, но такой важный островок стабильности. Смыслы для клиента — рост конверсии и повышение ценности покупки для бизнеса. А еще доверие и выбор в вашу пользу на длительной дистанции.

Больше акций в разделе сайта «Помогать, покупая»

Смыслы часто нужны не только клиентам, но и команде. Как правило, молодые сотрудники выбирают работодателей, у которых есть не только «деньги и карьерный рост», но и социальная миссия. По данным НАФИ, 92% молодых специалистов обращают внимание на социальную ориентированность компании. А еще социально-маркетинговые акции — это пиар. Из некоторых активностей можно сделать отличный инфоповод. Нужно только привлечь к ним внимание СМИ, растиражировать новость в социальных сетях, и вот вы уже у всех на слуху. В самом положительном ключе. Важно понимать, что акция должна быть встроена в продукт, коммуникацию и стратегию бренда. Только тогда это даст реальное конкурентное преимущество.