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Дни красоты в больницах

26 февраля 2024Анонсы
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Елена Шевченко
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Дорогие друзья, мы ищем мастеров, готовых прийти в Российскую детскую клиническую больницу и Центр Димы Рогачева, чтобы сделать красивыми (и счастливыми) всех желающих. Подробности.

Мы ждем парикмахеров, мастеров маникюра и бровистов! Для мам и детей, которым пора привести себя в порядок. Сделать прическу или укладку, поправить форму бровей (и покрасить их), убрать гель-лак, обновить маникюр или получить парафиновый уход за руками, которые постоянно в воде и дезинфицирующих средствах.

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Приходите, вы очень нужны родителям и детям. И хотя чаще всего речь идет об обыкновенных процедурах, любая из них, конечно, поднимает настроение, помогает немного отвлечься от текущих дел и вспомнить о себе. А это очень и очень важно.

Есть вопрос?

Елена Старова,

координатор проекта

+7 (985) 342-53-90

elena.starova@podari-zhizn.ru

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