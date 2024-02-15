Дни красоты в больницах

Мы ждем парикмахеров, мастеров маникюра и бровистов! Для мам и детей, которым пора привести себя в порядок. Сделать прическу или укладку, поправить форму бровей (и покрасить их), убрать гель-лак, обновить маникюр или получить парафиновый уход за руками, которые постоянно в воде и дезинфицирующих средствах.

Приходите, вы очень нужны родителям и детям. И хотя чаще всего речь идет об обыкновенных процедурах, любая из них, конечно, поднимает настроение, помогает немного отвлечься от текущих дел и вспомнить о себе. А это очень и очень важно.