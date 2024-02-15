Дорогие друзья, мы ищем мастеров, готовых прийти в Российскую детскую клиническую больницу и Центр Димы Рогачева, чтобы сделать красивыми (и счастливыми) всех желающих. Подробности.
Мы ждем парикмахеров, мастеров маникюра и бровистов! Для мам и детей, которым пора привести себя в порядок. Сделать прическу или укладку, поправить форму бровей (и покрасить их), убрать гель-лак, обновить маникюр или получить парафиновый уход за руками, которые постоянно в воде и дезинфицирующих средствах.
2 марта в РДКБ.
В любой день со 2 по 16 марта в Центр Димы Рогачева.
Приходите, вы очень нужны родителям и детям. И хотя чаще всего речь идет об обыкновенных процедурах, любая из них, конечно, поднимает настроение, помогает немного отвлечься от текущих дел и вспомнить о себе. А это очень и очень важно.
Есть вопрос?
Елена Старова,
координатор проекта
elena.starova@podari-zhizn.ru
Новости
Дни красоты в больницах
Дорогие друзья, мы ищем мастеров, готовых прийти в Российскую детскую клиническую больницу и Центр Димы Рогачева, чтобы сделать красивыми (и счастливыми) всех желающих. Подробности.
«Последнее, что мы будем делать, — сокращать помощь детям»
Что изменилось в работе «Подари жизнь» за последние годы, почему важно продолжать не только лечить детей, но и радовать их, Екатерина Шергова, директор фонда рассказала информационному агентству ТАСС.
Любить — это мне по силам
Сдавать кровь, быть рядом, поддерживать, делиться и вдохновлять ребят, которые прямо сейчас проходят лечение в больницах. Ко Дню детей, больных раком, мы сделали видео про тех, кто помогает. То есть про вас. И для вас.