Донорская кровь незаменима

Подопечные фонда «Подари жизнь» постоянно нуждаются в переливаниях крови. Тяжелая болезнь, сложное лечение приводит к падению важных показателей и восстановить их можно только благодаря донорской крови.

Фонд ведет регистр безвозмездных доноров крови, чтобы координаты людей, готовых прийти на помощь, были под рукой в критические моменты, когда пациентам необходимы переливания. Об этих срочных потребностях нам сообщают врачи ОПК разных клиник, с которыми фонд постоянно на связи. Мы приглашаем всех присоединиться : важно чтобы наше сообщество росло, ведь так повышаются шансы вовремя найти необходимое количество доноров.

Клиники будут обеспечены необходимым запасом крови, если в отделения переливания крови будут регулярно приходить не менее 50 человек. Но так происходит далеко не всегда.

Чтобы присоединиться к сообществу, достаточно заполнить анкету по ссылке и оставить свой номер телефона и e-mail. Координаторы фонда смогут связаться с вами, если возникнет потребность в компонентах или нужна будет кровь именно вашей группы.

Время от времени мы делаем информационные рассылки о том, как работают ОПК, о событиях, которые организует фонд в дни донора, о детях, которым вы помогли.