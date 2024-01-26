Друзья фонда, объединяйтесь!

Приглашаем в сообщество Друзей фонда в Telegram. Рассказываем, как в него попасть, для чего оно нужно и как помогает тем, кто хочет помогать нам.
9 июня — Всемирный день друзей. Поздравляем с праздником всех друзей фонда, говорим спасибо тем, кто организует события на платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”» и приглашаем в сообщество в Telegram, придуманное специально и только для вас, наши дорогие и прекрасные друзья!
Придумывать события, обмениваться идеями, общаться в Telegram, собираться в реальной жизни
На платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”» можно создавать события, публиковать фотографии, репостить в соцсетях и следить за тем, как идет сбор. Собранные деньги сразу поступают в фонд, а тот, кто сделал перевод, получает благодарность. Событием может стать день рождения, свадьба, вечеринка, благотворительная распродажа — мы открыты для любых идей.
Новое сообщество в Telegram — как раз для тех, кто нашел желание, силы и время организовать благотворительное событие. В комьюнити можно делиться опытом, искать поддержку, советоваться и вдохновлять друг друга. Уже несколько раз друзья фонда встречались, и на этих собраниях родилось много интересных идей. Среди них — ярмарка декоративных растений. Ее придумала Ольга Якимова (с фондом она уже семь лет).
Делиться опытом, искать поддержку, советоваться и вдохновлять друг друга
«Я очень люблю цветы, много лет занимаюсь их разведением и знаю, что у всех цветоводов есть то, чем они с удовольствием бы поделились. Поэтому я предложила соседям встретиться и устроить цветочную ярмарку, — рассказывает Ольга. — Друзья из фонда подсказали мне, что такое событие можно сделать благотворительным. Это был мой первый опыт: необычно и увлекательно! А, главное, я чувствовала невероятную поддержку со стороны сообщества!»
Ольга говорит, что очень переживала, но ярмарка прошла прекрасно. Помимо цветов, была выпечка, напитки, а один из соседей играл на укулеле и пел песни. Удалось собрать 34 000 рублей в пользу фонда, но у Ольги еще остались цветы, за которыми продолжают приходить друзья соседей. Всем так понравилось, что ярмарку просят повторить в конце лета и вообще сделать ее регулярной.
Фото: Ольга Якимова
Как попасть в сообщество?
Придумайте свое благотворительное событие (приветствуются любые идеи).
Заведите страничку на платформе «Друзья фонда»: нажмите кнопку «Создать событие по сбору средств» и заполните несколько обязательных полей.
Получите приглашение в Telegram-сообщество.
Есть вопрос?
Татьяна Хазбулатова,
координатор волонтерского фандрайзинга
+7 (925) 213-92-55,
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