Эльмире Грибановой, пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева нужны переливания донорских гранулоцитов: четвертая группа крови, резус-фактор любой.
Эльмире семь лет, у нее иммунодефицит, врожденное заболевание крови. Девочка приехала лечиться в Москву из Владивостока. В августе состоялась трансплантация костного мозга (донором стал папа). Увы, без осложнений не обошлось, сейчас Эльмире нужны не только лекарства, но и переливания донорских гранулоцитов, чтобы быстрее справиться с инфекциями. Мы просим вас помочь.
Четвертая группа, резус-фактор любой
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90-130 минут.
На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 9.00 до 13.00, натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Эльмиры Грибановой.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору: 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
Дорогие доноры, мы вас очень ждем
Новости
Эльмире нужны донорские гранулоциты
Пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева нужны переливания донорских гранулоцитов: четвертая группа крови, резус-фактор любой.
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Пациенту Российской детской клинической больницы нужны переливания донорских гранулоцитов: вторая группа крови, резус-фактор любой.
В Центре Димы Рогачева нужны доноры
Дорогие доноры, срочная просьба о помощи: в Центре им. Дмитрия Рогачева не хватает донорской крови. В больнице очень ждут доноров всех групп. Приходите, пожалуйста.