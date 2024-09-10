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Эльмире нужны донорские гранулоциты

27 сентября 2024Донорство
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Эльмире Грибановой, пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева нужны переливания донорских гранулоцитов: четвертая группа крови, резус-фактор любой.

Эльмире семь лет, у нее иммунодефицит, врожденное заболевание крови. Девочка приехала лечиться в Москву из Владивостока. В августе состоялась трансплантация костного мозга (донором стал папа). Увы, без осложнений не обошлось, сейчас Эльмире нужны не только лекарства, но и переливания донорских гранулоцитов, чтобы быстрее справиться с инфекциями. Мы просим вас помочь.

Четвертая группа, резус-фактор любой

Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.

Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90-130 минут.

  • На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 9.00 до 13.00, натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).

  • В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Эльмиры Грибановой.

  • О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору: 8 (925) 585-85-37 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.

  • Не забудьте паспорт!

Дорогие доноры, мы вас очень ждем

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