Иммунодефицит у Эльмиры с рождения, но проявилась болезнь только полтора года назад. Чтобы справиться с заболеванием, нужна трансплантация костного мозга. Дата ТКМ определена, в зарубежном регистре найден неродственный донор. Он отдаст свои клетки бесплатно, но за процедуру поиска и активации необходимо заплатить 2 500 000 рублей. Просим вас помочь собрать необходимую сумму.