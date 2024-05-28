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Эльмира Грибанова

Сбор завершен
Диагноз Иммунодефицит
ГородВладивосток
Возраст7 лет
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У Эльмиры иммунодефицит. Девочке лечится в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

29.05.2024

Мы закрываем сбор средств для Эльмиры. Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!

28.05.2024

Иммунодефицит у Эльмиры с рождения, но проявилась болезнь только полтора года назад. Чтобы справиться с заболеванием, нужна трансплантация костного мозга. Дата ТКМ определена, в зарубежном регистре найден неродственный донор. Он отдаст свои клетки бесплатно, но за процедуру поиска и активации необходимо заплатить 2 500 000 рублей. Просим вас помочь собрать необходимую сумму.

Ваша помощь Эльмире

29.05.24
Участники забега Legal Run 20242 500 000 ₽
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