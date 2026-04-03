Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Новости

«Флаувау» и «Подари жизнь»

19 июня 2026Анонсы
Поделиться:

Звучит как крутая коллаборация? Так и есть! 27–28 июня в Москве пройдет первый летний Флаувау Фест. Вас ждут подарки для любимых людей от локальных брендов, хорошая музыка и целая зона с активностями от «Подари жизнь». 

В последние выходные июня на территории пространства Хлебозавода № 9 состоится масштабный летний фестиваль для всей семьи. На одной площадке будут представлены тысячи уникальных интересных товаров от локальных производителей. 

Основой концепции фестиваля стала теория Гэри Чепмена о пяти языках любви: подарках, прикосновениях, помощи, времени и словах. Поэтому не менее важной частью фестиваля станут благотворительные инициативы.

Так, например, отдельное пространство на мероприятии займет стенд с историями подопечных «Подари жизнь». Там же можно будет купить новый мерч фонда — самую свежую, юбилейную коллекцию: стильные худи, лонгсливы, футболки и шнурки для телефона.

Фото: «Флаувау»

1 из 6

А еще любой желающий сможет принять участие в активностях. Это:

  • мастерская «Бусины храбрости», где вы сможете своими руками сделать из полимерной глины бусины поддержки для детей, которые проходят лечение в онкологических отделениях;

  • инициатива «От сердца к сердцу», где можно разложить пасьянс, созданный на основе рисунков ребят, которых поддерживает фонд. Каждая карта содержит доброе пожелание или напутствие. Прочитав его, гость сможет оставить свое теплое послание детям; 

  • создание арт-панно «Цветная нить» в технике стринг-арт, где участникам предложат выбрать слова, которые в них отзываются, например «любовь», «помощь», «милосердие», «забота» или «радость», и затем протянуть между ними нити, создав рисунок в форме цветка. 

Фото: «Флаувау»

Кстати, особый фокус сделан на музыкальную программу. 27 июня для гостей события выступят Лолита Косс, «Бюро», Pompeya и симфонический оркестр Lumisfera. 28 июня хедлайнерами станут Каспий, Драгни и Минаева, а завершит вечер DJ-сет Ксении Дукалис.

Будем рады увидеться!

Узнать больше

И зарегистрироваться! На сайте фестиваля

Новости

Все новости

«Флаувау» и «Подари жизнь»

Звучит как крутая коллаборация? Так и есть! 27–28 июня в Москве пройдет первый летний Флаувау Фест. Вас ждут подарки для любимых людей от локальных брендов, много хорошей музыки и целая зона с активностями от «Подари жизнь».

Анонсы19.06.2026

Прозрачность — новая валюта доверия

7 апреля — День прозрачной благотворительности. Сегодня это уже не просто профессиональная дата, а важный маркер того, как меняется сектор. Об этом новая колонка директора фонда Екатерины Шерговой на сайте «РБК Компании».

Анонсы7.04.2026

«Я с тех пор титановая женщина — и по-прежнему с детьми»

Восемь лет назад Галина Иванова стала волонтером фонда «Подари жизнь» в Московском областном онкодиспансере. О том, каково это, она рассказала изданию «Горящая изба».

Анонсы3.04.2026

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari