«Флаувау» и «Подари жизнь»

Звучит как крутая коллаборация? Так и есть! 27–28 июня в Москве пройдет первый летний Флаувау Фест. Вас ждут подарки для любимых людей от локальных брендов, хорошая музыка и целая зона с активностями от «Подари жизнь».
В последние выходные июня на территории пространства Хлебозавода № 9 состоится масштабный летний фестиваль для всей семьи. На одной площадке будут представлены тысячи уникальных интересных товаров от локальных производителей.
Основой концепции фестиваля стала теория Гэри Чепмена о пяти языках любви: подарках, прикосновениях, помощи, времени и словах. Поэтому не менее важной частью фестиваля станут благотворительные инициативы.
Так, например, отдельное пространство на мероприятии займет стенд с историями подопечных «Подари жизнь». Там же можно будет купить новый мерч фонда — самую свежую, юбилейную коллекцию: стильные худи, лонгсливы, футболки и шнурки для телефона.
Фото: «Флаувау»
А еще любой желающий сможет принять участие в активностях. Это:
мастерская «Бусины храбрости», где вы сможете своими руками сделать из полимерной глины бусины поддержки для детей, которые проходят лечение в онкологических отделениях;
инициатива «От сердца к сердцу», где можно разложить пасьянс, созданный на основе рисунков ребят, которых поддерживает фонд. Каждая карта содержит доброе пожелание или напутствие. Прочитав его, гость сможет оставить свое теплое послание детям;
создание арт-панно «Цветная нить» в технике стринг-арт, где участникам предложат выбрать слова, которые в них отзываются, например «любовь», «помощь», «милосердие», «забота» или «радость», и затем протянуть между ними нити, создав рисунок в форме цветка.
Фото: «Флаувау»
Кстати, особый фокус сделан на музыкальную программу. 27 июня для гостей события выступят Лолита Косс, «Бюро», Pompeya и симфонический оркестр Lumisfera. 28 июня хедлайнерами станут Каспий, Драгни и Минаева, а завершит вечер DJ-сет Ксении Дукалис.
27–28 июня, 12:00–22:00.
Москва, Хлебозавод № 9, улица Новодмитровская, 1, стр. 1.
Вход свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте фестиваля.
Будем рады увидеться!
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