Скоро День фонда на Усачевском рынке

25 июля ждем вас на Усачевском рынке на Дне фонда «Подари жизнь». Будем общаться со звездами, которые встанут за прилавки, чтобы продавать товары в пользу подопечных, слушать музыку, вкусно есть и обниматься!

В этом году фонду «Подари жизнь» исполняется 20 лет. Уже 20 лет рядом с нами люди, которые доказывают: помогать можно по-разному. Иногда для этого достаточно просто провести день там, где добро становится частью праздника.

Будет ярко! Гвоздь программы — корнеры Усачевского рынка, в которых вас будут ждать артисты театра и кино Юлия Снигирь, Ирина Безрукова, Святослав Рогожан, Мила Ершова, Влад Ценев, Анастасия и Кузьма Котрелевы, комики Валентин Сидоров и Мария Маркова. И многие-многие другие! Все гости смогут принять участие в мастер-классах, познакомиться с работой фонда, примерить и приобрести за пожертвование новый стильный мерч «Подари жизнь». Будет много диджей-сетов, в том числе от наших друзей из «Афиши Daily». А завершится вечер концертом!

Почему кафе, рестораны и лавки принимают участие в Дне фонда на Усачевском рынке? Видео: Евгения Ванеева

Программа праздника: 14:00–20:00

Корнеры внутри рынка, за прилавками которых — звезды 14:00–20:00

Активности для детей и взрослых в зоне у фонтана 14:00–18:00

Диджей-сеты в зоне у фонтана 18:00–20:00

Музыкальный спешл-сет от редакции информационного партнера мероприятия «Афиша Daily» 20:00–21:30

Вечерний концерт групп «лампабикт» и «Угли» на сцене

Сверим часы: 25 июля, 14:00, Усачевский рынок. Вход свободный. Приходите сами и приводите друзей. Будем рады увидеться! Все вырученные средства, как и всегда, будут направлены на помощь детям, которых поддерживает фонд.