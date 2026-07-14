25 июля ждем вас на Усачевском рынке на Дне фонда «Подари жизнь». Будем общаться со звездами, которые встанут за прилавки, чтобы продавать товары в пользу подопечных, слушать музыку, вкусно есть и обниматься!
В этом году фонду «Подари жизнь» исполняется 20 лет. Уже 20 лет рядом с нами люди, которые доказывают: помогать можно по-разному. Иногда для этого достаточно просто провести день там, где добро становится частью праздника.
Будет ярко! Гвоздь программы — корнеры Усачевского рынка, в которых вас будут ждать артисты театра и кино Юлия Снигирь, Ирина Безрукова, Святослав Рогожан, Мила Ершова, Влад Ценев, Анастасия и Кузьма Котрелевы, комики Валентин Сидоров и Мария Маркова. И многие-многие другие! Все гости смогут принять участие в мастер-классах, познакомиться с работой фонда, примерить и приобрести за пожертвование новый стильный мерч «Подари жизнь». Будет много диджей-сетов, в том числе от наших друзей из «Афиши Daily». А завершится вечер концертом!
Почему кафе, рестораны и лавки принимают участие в Дне фонда на Усачевском рынке?
Видео: Евгения Ванеева
Программа праздника:
14:00–20:00
Корнеры внутри рынка, за прилавками которых — звезды
14:00–20:00
Активности для детей и взрослых в зоне у фонтана
14:00–18:00
Диджей-сеты в зоне у фонтана
18:00–20:00
Музыкальный спешл-сет от редакции информационного партнера мероприятия «Афиша Daily»
20:00–21:30
Вечерний концерт групп «лампабикт» и «Угли» на сцене
Сверим часы: 25 июля, 14:00, Усачевский рынок. Вход свободный. Приходите сами и приводите друзей. Будем рады увидеться! Все вырученные средства, как и всегда, будут направлены на помощь детям, которых поддерживает фонд.
25 июля, 14:00, Усачевский рынок. Вход свободный. Приходите сами и приводите друзей. Будем рады увидеться!
Новости
Скоро День фонда на Усачевском рынке
25 июля ждем вас на Усачевском рынке на Дне фонда «Подари жизнь». Будем общаться со звездами, которые встанут за прилавки, чтобы продавать товары в пользу подопечных, слушать хорошую музыку, вкусно есть и обниматься!
«Не уставайте делать добро»
Так называется благотворительный марафон, который проходит сейчас в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в пользу подопечных «Подари жизнь». Рады пригласить вас на заключительный день марафона, 18 июля. И вот почему.
Причина помогать № 2306
Этим летом «Афиша Daily» и фонд «Подари жизнь» начинают дружить: в первом совместном проекте сотрудники редакции и друзья фонда рассказали о том, почему участвуют в благотворительности, то есть о своей причине помогать.