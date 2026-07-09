Причина помогать № 2306

Этим летом «Афиша Daily» и фонд «Подари жизнь» начинают дружить: в первом совместном проекте сотрудники редакции и друзья фонда рассказали о том, почему участвуют в благотворительности, то есть о своей причине помогать.

Александра Садыкова-Левина, главный редактор «Афиши Daily»: «Мы запускаем совместный проект с фондом “Подари жизнь”. Для меня это часть социальной журналистики и корпоративной социальной ответственности. Мне очень хочется, чтобы проектов между журналистикой, некоммерческими организациями и людьми, которые помогают, становилось больше. Только вместе мы сделаем все те маленькие шаги, которые изменят и наш большой мир».

Никита Ефремов, актер театра и кино: «Если закончить фразу “Я помогаю, потому что…”, мой ответ будет очень простым: потому что могу и хочу. Для меня это не про обязанность или попытку кого-то спасти, а про внутреннее желание откликнуться, когда действительно можешь быть рядом и хоть немного помочь».

Андрей Глазунов, блогер: «С недавним благотворительным забегом Legal Run все получилось очень естественно: ребята из фонда “Подари жизнь” пригласили меня присоединиться, и я согласился не раздумывая. Мне показалось, что это очень классная история: люди собираются вместе, чтобы сделать что-то действительно важное. Я подумал, что, если благодаря моему участию кто-то еще узнает о фонде, выйдет на старт или просто поймет, что помогать не так сложно, как иногда кажется, значит, все было не зря. В этом и есть смысл публичности: не только рассказывать о своей жизни, но и использовать внимание своей аудитории для чего-то по-настоящему значимого, большого».