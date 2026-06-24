«Не уставайте делать добро»

Так называется благотворительный марафон, который проходит сейчас в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в пользу подопечных «Подари жизнь». Рады пригласить вас на заключительный день марафона, 18 июля.

Марафон приурочен ко Дню памяти А. П. Чехова, великого писателя и драматурга, который активно занимался благотворительностью. Бесплатно лечил крестьян, боролся с эпидемией холеры, сотнями отправлял книги для библиотек, попечительствовал, помогая учителям и ученикам, строил школы, оказывал адресную помощь. Антон Павлович сотворил немало добрых дел, которые живут и поныне, и музей продолжает чеховские традиции.

Программа праздника* Весь день (с 11:00 до 18:00) — активности и мастер-классы для детей и взрослых от фонда и музея, а также новый мерч «Подари жизнь», который пока можно увидеть только на офлайн-мероприятиях. 13:30 — инсценировки по рассказам Антона Павловича в исполнении мелиховского театра «Чеховская студия»;

14:00 — усадебные игры: крокет, серсо и кегли;

15:00 — паблик-ток о донорстве крови;

16:30 — концерт с участием выпускниц Российской академии музыки им. Гнесиных Людмилы Кондаковой (скрипка) и Валерии Кондаковой (фортепиано);

17:00 — литературные чтения: актрисы Наталья Земцова и Екатерина Шумакова, а также актеры Иван Стебунов и Вадим Андреев прочтут любимые произведения Чехова. *Для прохода на мероприятие необходим билет в музей.

Важная информация Основная тема благотворительного марафона — донорство крови — выбрана не случайно. Переливания крови крайне важны для лечения и выздоровления детей, которым помогает фонд. И мы стараемся делать все для того, чтобы в больницах всегда было достаточно донорской крови. И доноров. Именно поэтому одним из ключевых событий дня станет паблик-ток «Говорим о донорстве крови с “Подари жизнь”» с участием Дмитрия Венева, врача-гематолога Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, Натальи Замаевой, руководителя донорского информационного центра «Подари жизнь», и Тимофея Югова, бывшего подопечного фонда. Сейчас ему 18 лет, он закончил лечиться в марте 2025 года, поступил в вуз, учится, все хорошо.

На благотворительном марафоне в «Мелихово» можно увидеть, потрогать, примерить и забрать домой новый, юбилейный мерч фонда. Пока он есть только на офлайн-мероприятиях!