Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Тимофей Югов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородКраснознаменск
Возраст15 лет
Поделиться:
В ноябре 2022 года состоялась трансплантация костного мозга в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

04.04.2023

Тимофей выписывается домой в полной ремиссии, через полтора месяца ждем на проверку и консультацию.

15.03.2023

Все стабильно. Нужно продолжать прием «Джакави», а также получать «Нексавар» (сорафениб) для предотвращения рецидива.

16.02.2023

Все планово, Тимофей чувствует себя неплохо. Признаков РТПХ, видимых очагов инфекции нет.

Весь ход лечения

Ваша помощь Тимофею

02.02.23
Анонимное пожертвование200 ₽
Анонимное пожертвование700 ₽
02.02.23
10 ₽
02.02.23
а*а1 200 ₽
02.02.23
З******** Т.200 ₽
Все пожертвования

Статьи о Тимофее

10.11.2022

Тимофей не собирается сдаваться

«Я точно буду здоровым», — уверен 14-летний Тимофей. Сейчас он готовится к трансплантации костного мозга, и ему очень нужен препарат «Энтивио».

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari