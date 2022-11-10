Ход лечения
04.04.2023
Тимофей выписывается домой в полной ремиссии, через полтора месяца ждем на проверку и консультацию.
15.03.2023
Все стабильно. Нужно продолжать прием «Джакави», а также получать «Нексавар» (сорафениб) для предотвращения рецидива.
16.02.2023
Все планово, Тимофей чувствует себя неплохо. Признаков РТПХ, видимых очагов инфекции нет.
Ваша помощь Тимофею
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|200 ₽
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|700 ₽
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Статьи о Тимофее
Тимофей не собирается сдаваться
«Я точно буду здоровым», — уверен 14-летний Тимофей. Сейчас он готовится к трансплантации костного мозга, и ему очень нужен препарат «Энтивио».