«Сердце кровью обливается»

Третью неделю в больницах не хватает донорской крови. Сложное время: лето, жарко, отпуска. «Подари жизнь» делает все возможное, чтобы доноры приходили. И все, кто может сдавать кровь в фонде, делают это.

Сотрудники, координаторы в больницах, мамы больных детей, врачи. Не просто регулярно приходят и сдают кровь, но и откликаются на объявления-SOS, которые в этом году уже третью неделю подряд мы вынуждены размещать на всех ресурсах фонда. Особенно сложно сейчас в РДКБ. Мы благодарим всех, кто видит призывы помогать и помогают. Приходите, пожалуйста, сейчас очень сложное время. Без донорской крови невозможно ни лечение, ни выздоровление детей.

Татьяна Хазбулатова: «Отложила все дела и побежала» Фото: из личного архива

Татьяна Хазбулатова, специалист по волонтерскому фандрайзингу «Я волонтерила в РДКБ пять лет, общалась с родителями и видела детей, которым нужны переливания крови на завтрак, обед и ужин. Поэтому мне хорошо понятно, что такое “крови не хватает”. А такое редко, но бывает. Поэтому когда я увидела на нашем сайте объявление, что нужна именно моя группа (вторая) и мой резус (отрицательный), отложила все дела и побежала. И не зря! Несмотря на то, что Москва огромный город, нас в РДКБ было всего четверо. Врач сказал, круто, что вы пришли, но этого совершенно недостаточно. Поэтому я и в соцсетях сразу написала и ко всем согруппникам по крови обратилась, попросила их прийти. Вообще я сдаю кровь в Рогачева, но в этот раз потребность была в РДКБ и я пошла туда».

Татьяна Снесарь: «Тромбоциты сдают 1,5-2 часа. Я сижу в кресле и смотрю на прекрасных людей вокруг» Фото: из личного архива

Татьяна Снесарь, директор по фандрайзингу «Именно наш отдел в фонде делает рассылки по донорам, поэтому я сразу вижу, если есть какая-то проблема. И хотя я донор со стажем (начала сдавать, наверное, в 2011 году), такие сообщения меня очень сильно триггерят. Особенно, когда видишь свою группу крови. Я просто не могу не пойти. Хотя я и так стараюсь ходить регулярно, раз в 2-3 месяца всегда получается. Но именно такие призывы заставляют оставить все свои дела. В этот раз нужна была моя группа (вторая), но не мой резус (у меня положительный), но я все равно пошла. И правильно! Потому что одному ребенку в больнице очень нужны были тромбоциты и меня попросили сдать именно их. Когда я зашла в операционную, там было столько народу! Оказалось, что в тот день всех, кроме второй отрицательной, отправляли сдавать тромбоциты. Никогда такого не видела, и это было, конечно, просто замечательно. Видеть и ощущать себя частью такого дивного сообщества».

Анна Караяни: «Заменить кровь нечем — для меня это аргумент» Фото: из личного архива

Анна Караяни, координатор фонда в РДКБ «Я регулярно сдаю кровь и так получилось, что недели за две до начала наших проблем, я как раз ходила на донацию. Поэтому в этот раз смогла только сделать репосты объявлений в соцсетях: вообще я всегда и всех призываю сдавать кровь, потому что считаю, что это действительно важно. У нас, кстати, есть мамы-доноры в отделениях. Родители же видят, как помогают их детям и тоже хотят откликнуться. К счастью, врачи научились делать искусственное сердце, но искусственную кровь — еще нет. Сложно, когда ее не хватает, потому что заменить ее нечем, — это для меня главный аргумент. Поэтому если подойдет срок сдачи и я увижу, что в какой-то больнице срочно требуется моя группа, я, конечно, поеду туда».

Жанна Ткачева: «У меня статус постоянного донора» Фото: из личного архива

Жанна Ткачева, координатор фонда в МООД «Обычно сдаю в своем режиме. Хотя в прошлом году в январе мне позвонили из ОПК и спросили, могу ли я прийти, и я, конечно, поехала сдавать. А началось все в 2019 году: сначала я стала волонтером фонда, потом донором, потом координатором в больнице. Недавно пришлось сделать перерыв, просел гемоглобин, я восстанавливалась и вот буквально на днях получила разрешение от доктора. У меня третья группа, отрицательный резус-фактор. На прошлой неделе я видела, что в РДКБ нехватка и сердце просто кровью обливается, надо ехать. Вообще быть донором — моя давнишняя мечта и я рада, что она осуществилась. Еще моя сестра с мужем меня поддержали и тоже теперь регулярно сдают. И я всегда рада, когда мамы из отделения становятся донорами».

Юлия Кулагина: «Кровь нужна всем. Нам, мамам, это хорошо известно» Фото: из личного архива

Юлия Кулагина, мама Алеши Кулагина, подопечного фонда «Сначала поступаешь в больницу, тебя ошарашивают диагнозом, ты ничего особо не понимаешь, а потом начинаешь вникать и разбираться. Что такое тромбоциты, гемоглобин, что происходит, когда они падают, и что помогает только донорская кровь. Мы сейчас второй год долечиваем рецидив. Сколько раз сыну за это время спасали жизнь… Я благодарю всех, кто нам помогал, какое счастье, что есть доноры, которые приходят, пусть нас будет как можно больше. Хочется всем сказать: ничего не бойтесь, это же благое дело — жизнь спасти. У меня как началось? К нам в палату приходили волонтеры: наши дорогие Юлечка, Алечка, Жанночка. И у каждой однажды вижу, рука перебинтована. Спрашиваю: “Вы анализы сдавали?” “Нет, — отвечают, — мы доноры”. А у меня аж мурашки по коже, я сразу узнавать, куда бежать, что делать. И побежала, сначала тряслась вся, и иголка эта, конечно, пугала, но ощущения переполняли. Вышла тогда, как по облакам плыву. И с тех пор раза два в год сдаю. Кровь нужна всем, кто лечится от тяжелых болезней. Нам, мамам, это хорошо известно».

Дмитрий Венев: «Декабрь, январь, лето — именно в это время случаются перебои с кровью» Фото: из личного архива

Дмитрий Венев, врач-гематолог Центра им. Дмитрия Рогачева «Наверное, я не сильно преувеличу, если скажу, что наше отделение одно из самых вампирских, или одно из топ-3 тех, кто больше всего потребляет компонентов крови. Каждый день я заказываю тромбоконцетрат, эрмассу или замороженную плазму. И мне важно, чтобы компоненты крови были всегда, иначе работа встанет и мы ничего не сможем сделать для детей. Да, я как врач вижу многие процессы изнутри, они меня трогают, поэтому как только я поступил в ординатуру и начал работать в Центре, я стал регулярно сдавать кровь. Также я стараюсь откликаться на призывы трансфузиологов сдавать компоненты крови, когда это критически важно. Например, когда речь идет о самых сложных трансфузиях (это, конечно, гранулоциты), здесь решение надо принимать быстро, поскольку они особенно не терпят ожидания (именно сейчас в гранулоцитах нуждается пациентка Онкоцентра Блохина — прим. ред.). Кроме того, своим примером, я показываю, что сдавать кровь не страшно, не больно и безопасно: вот я врач, я сдаю кровь и со мной все в порядке. Живой пример того, что донорство это полезно. Честно говоря, очень печально, что у нас до сих пор случаются проблемы с донорской кровью, традиционно, это происходит в декабре, январе и летом, когда мы вынуждены бить тревогу, публиковать призывы приходить… С другой стороны, радует, что родители детей, которые лечатся в Центре, откликаются и приходят. Мамы, папы (сейчас их у нас особенно много) спрашивают, чем помочь, мы сразу направляем их намерения в благое русло». Дорогие доноры, спасибо, что вы есть! Приходите, выручайте, будьте рядом.