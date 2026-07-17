Начинаем учебный год с главного

А именно — с доброго дела и помощи другим. Чтобы День знаний прошел особенно душевно и запомнился каждому, предлагаем вам присоединиться к благотворительной акции «Начнем с главного».

Ограничиться одним букетом цветов к 1 Сентября, а сэкономленные деньги направить в пользу подопечных «Подари жизнь» — это уже стало традицией для многих учителей и семей школьников. За девять лет существования акции удалось собрать 10 835 119 рублей на лечение детей с онкогематологическими заболеваниями.

В этом году, как и всегда, мы предлагаем для участников классную атрибутику: стикеры, атласные ленточки, флажки, открытки с поздравлением и информацией о фонде, а еще топпер — чтобы букет учителю был самым красивым! Ленточку можно повязать ребенку на руку или рюкзак, прикрепить на лацкан пиджака или вплести в косу. Детям же особенно нравятся стикеры: они клеят их на телефоны, планшеты, рюкзаки и даже тетради. Все это ярко, стильно и празднично, а главное — расскажет о вашей причастности к общему важному делу.