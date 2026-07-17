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благотворительный фонд

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Начинаем учебный год с главного

5 августа 2026Анонсы
Текст:
Надежда Журавлева
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А именно — с доброго дела и помощи другим. Чтобы День знаний прошел особенно душевно и запомнился каждому, предлагаем вам присоединиться к благотворительной акции «Начнем с главного».

10,8 млн рублей

собрано за девять лет акции

Ограничиться одним букетом цветов к 1 Сентября, а сэкономленные деньги направить в пользу подопечных «Подари жизнь» — это уже стало традицией для многих учителей и семей школьников. За девять лет существования акции удалось собрать 10 835 119 рублей на лечение детей с онкогематологическими заболеваниями.

В этом году, как и всегда, мы предлагаем для участников классную атрибутику: стикеры, атласные ленточки, флажки, открытки с поздравлением и информацией о фонде, а еще топпер — чтобы букет учителю был самым красивым! Ленточку можно повязать ребенку на руку или рюкзак, прикрепить на лацкан пиджака или вплести в косу. Детям же особенно нравятся стикеры: они клеят их на телефоны, планшеты, рюкзаки и даже тетради. Все это ярко, стильно и празднично, а главное — расскажет о вашей причастности к общему важному делу.

Фото: Александра Добротина

Хотите принять участие в акции?

  • Создайте событие на платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”».

  • Расскажите об акции родителям и отправьте им ссылку на событие, чтобы они могли перевести пожертвования.

  • Чтобы получить атрибутику с символикой акции, заполните форму.

  • Заберите атрибутику в офисе фонда: Москва, ул. Доватора, д. 13 (в будни с 10:00 до 19:00).

Остались вопросы?

Татьяна Хазбулатова,

координатор акции

+7 (925) 213-92-55

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