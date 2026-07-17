А именно — с доброго дела и помощи другим. Чтобы День знаний прошел особенно душевно и запомнился каждому, предлагаем вам присоединиться к благотворительной акции «Начнем с главного».
10,8 млн рублей
собрано за девять лет акции
Ограничиться одним букетом цветов к 1 Сентября, а сэкономленные деньги направить в пользу подопечных «Подари жизнь» — это уже стало традицией для многих учителей и семей школьников. За девять лет существования акции удалось собрать 10 835 119 рублей на лечение детей с онкогематологическими заболеваниями.
В этом году, как и всегда, мы предлагаем для участников классную атрибутику: стикеры, атласные ленточки, флажки, открытки с поздравлением и информацией о фонде, а еще топпер — чтобы букет учителю был самым красивым! Ленточку можно повязать ребенку на руку или рюкзак, прикрепить на лацкан пиджака или вплести в косу. Детям же особенно нравятся стикеры: они клеят их на телефоны, планшеты, рюкзаки и даже тетради. Все это ярко, стильно и празднично, а главное — расскажет о вашей причастности к общему важному делу.
Фото: Александра Добротина
Хотите принять участие в акции?
Создайте событие на платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”».
Расскажите об акции родителям и отправьте им ссылку на событие, чтобы они могли перевести пожертвования.
Чтобы получить атрибутику с символикой акции, заполните форму.
Заберите атрибутику в офисе фонда: Москва, ул. Доватора, д. 13 (в будни с 10:00 до 19:00).
Остались вопросы?
Татьяна Хазбулатова,
координатор акции
+7 (925) 213-92-55
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Новости
Начинаем учебный год с главного
А именно — с доброго дела и помощи другим. Чтобы День знаний прошел особенно душевно и запомнился каждому, предлагаем вам присоединиться к благотворительной акции «Начнем с главного».
Скоро День фонда на Усачевском рынке
25 июля ждем вас на Усачевском рынке на Дне фонда «Подари жизнь». Будем общаться со звездами, которые встанут за прилавки, чтобы продавать товары в пользу подопечных, слушать хорошую музыку, вкусно есть и обниматься!
«Не уставайте делать добро»
Так называется благотворительный марафон, который проходит сейчас в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в пользу подопечных «Подари жизнь». Рады пригласить вас на заключительный день марафона, 18 июля. И вот почему.