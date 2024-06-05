Главное событие лета

Мультиформатный фестиваль «Дикая мята»: музыка, танцы, развлечения, караоке, йога, рассветы и закаты, немного дождя и очень много солнца! Среди участников — фонд «Подари жизнь» и все его друзья.
Из Москвы и других городов на музыкальный опен-эйр приехали больше 20 000 человек. Погода не подвела: на празднике было ярко, солнечно и радостно. Кроме музыки, гости фестиваля могли слушать лекции, участвовать в мастер-классах, заниматься телесными практиками и сплавляться на сап-бордах. А еще — помогать детям.
Группа «Лампабикт» в гостях у «Подари жизнь»
Фото: Жанна Дымова
У шатра «Подари жизнь» почти все время стояла небольшая очередь. Но какое оживление началось после того, как Артём Якимов, солист «Лампабикт» со сцены пригласил всех заглянуть в шатер, а потом и сам зашел в гости! В центре внимания был благотворительный мерч фонда, подогревали интерес и подарки от нашего партнера «Черкизово», которые получали все участники активностей.
Детям волонтеры фонда предлагали испытания на храбрость, внимательность, ловкость и память. За каждый пройденный квест они получали монеты, на которые могли «купить» игрушки для «Коробок храбрости». Почти все решили сыграть не один раз: чтобы заработать больше монет и «купить» больше подарков. На бирках игрушек ребята писали свои имена и трогательные послания для подопечных фонда.
Фото: Жанна Дымова
Взрослых ждала игра «Симуляция донорства»: квиз с девятью вопросами о мифах вокруг донаций и подготовки к ним. Волонтер в образе врача поздравлял «доноров»-победителей и приглашал сдавать кровь уже по-настоящему.
«Душевный, прекрасно организованный фестиваль! — поделилась впечатлениями Татьяна Хазбулатова, координатор проекта «Друзья фонда “Подари жизнь”». — Нам во всем помогали, мы нашли здесь новых друзей, раздали почти весь наш мерч и рассказали о работе “Подари жизнь” многим людям. Здорово, что мы дружим с “Дикой мятой”. Мы второй раз на фестивале, и нас уже позвали участвовать в следующем году».
От всей души благодарим организаторов фестиваля «Дикая мята» за приглашение и прекрасную организацию, Артёма Якимова и группу «Лампабикт» — за мощное выступление и поддержку, компанию «Черкизово» — за вкуснейшие снеки, а компанию «Билайн» за то, что помогать было легко и удобно. Огромное спасибо!
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Мультиформатный фестиваль «Дикая мята»: музыка, танцы, развлечения, караоке, йога, рассветы и закаты, немного дождя и очень много солнца! Среди участников — фонд «Подари жизнь» и все его друзья.
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