Главное событие лета

Мультиформатный фестиваль «Дикая мята»: музыка, танцы, развлечения, караоке, йога, рассветы и закаты, немного дождя и очень много солнца! Среди участников — фонд «Подари жизнь» и все его друзья.

Из Москвы и других городов на музыкальный опен-эйр приехали больше 20 000 человек. Погода не подвела: на празднике было ярко, солнечно и радостно. Кроме музыки, гости фестиваля могли слушать лекции, участвовать в мастер-классах, заниматься телесными практиками и сплавляться на сап-бордах. А еще — помогать детям.

Группа «Лампабикт» в гостях у «Подари жизнь» Фото: Жанна Дымова

У шатра «Подари жизнь» почти все время стояла небольшая очередь. Но какое оживление началось после того, как Артём Якимов, солист «Лампабикт» со сцены пригласил всех заглянуть в шатер, а потом и сам зашел в гости! В центре внимания был благотворительный мерч фонда, подогревали интерес и подарки от нашего партнера «Черкизово», которые получали все участники активностей. Детям волонтеры фонда предлагали испытания на храбрость, внимательность, ловкость и память. За каждый пройденный квест они получали монеты, на которые могли «купить» игрушки для «Коробок храбрости». Почти все решили сыграть не один раз: чтобы заработать больше монет и «купить» больше подарков. На бирках игрушек ребята писали свои имена и трогательные послания для подопечных фонда.

Фото: Жанна Дымова 1 из 4