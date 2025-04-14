Иркутск, Калининград, Дубай…

С названиями городов — участников благотворительного забега юристов Legal Run можно смело играть в «Города» — настолько расширилась география проекта. В этом году забеги пройдут уже в 12-й раз и охватят 25 городов.

Фандрайзинговый проект Legal Run существует с 2014 года и объединяет представителей профессионального сообщества юристов, которые устраивают забеги в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь» и нескольких региональных фондов. В забегах принимают участие российские и иностранные юридические фирмы, адвокатские образования, внутренние юридические службы компаний, студенты и преподаватели юридических факультетов. За время существования Legal Run удалось собрать более 35 миллионов рублей и оказать помощь 111 детям.

В этот раз забеги Legal Run пройдут с апреля по июнь более чем в 25 городах разных стран мира. Открывает их Дубай, эстафету подхватят Лимасол и Белград. Большие забеги состоятся 17 мая в Москве (в Мещерском парке) и Нижнем Новгороде, а 25 мая — в Санкт-Петербурге. Все больше новых городов присоединяется к проекту: впервые официальные забеги пройдут в Ижевске, Барнауле и Иркутске.

Информацию о датах забегов вы найдете на страницах городов, там же можно зарегистрироваться на мероприятие. В Москве, Санкт-Петербурге, Белграде, Лимасоле, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону регистрация уже открыта.