Иркутск, Калининград, Дубай…

С названиями городов — участников благотворительного забега юристов Legal Run можно смело играть в «Города» — настолько расширилась география проекта. В этом году забеги пройдут уже в 12-й раз и охватят 25 городов.
Фандрайзинговый проект Legal Run существует с 2014 года и объединяет представителей профессионального сообщества юристов, которые устраивают забеги в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь» и нескольких региональных фондов. В забегах принимают участие российские и иностранные юридические фирмы, адвокатские образования, внутренние юридические службы компаний, студенты и преподаватели юридических факультетов. За время существования Legal Run удалось собрать более 35 миллионов рублей и оказать помощь 111 детям.
Обращение амбассадора фонда «Подари жизнь» Елены Летучей
В этот раз забеги Legal Run пройдут с апреля по июнь более чем в 25 городах разных стран мира. Открывает их Дубай, эстафету подхватят Лимасол и Белград. Большие забеги состоятся 17 мая в Москве (в Мещерском парке) и Нижнем Новгороде, а 25 мая — в Санкт-Петербурге. Все больше новых городов присоединяется к проекту: впервые официальные забеги пройдут в Ижевске, Барнауле и Иркутске.
Информацию о датах забегов вы найдете на страницах городов, там же можно зарегистрироваться на мероприятие. В Москве, Санкт-Петербурге, Белграде, Лимасоле, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону регистрация уже открыта.
35 млн рублей
собрал проект Legal Run за 12 лет
Помимо официальных забегов, в эти дни по всему миру пройдет акция Global Legal Run — глобальные флешмобы юристов в поддержку проекта Legal Run. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться, внести пожертвование, а после прислать фото и видео своего флешмоба для размещения на сайте Legal Run.
А если вы не юрист, но хотите присоединиться к проекту, вы можете стать волонтером Legal Run. Команда проекта будет рада вашей помощи!
Узнать больше
и стать участником или волонтером проекта
Новости
Иркутск, Калининград, Дубай…
С названиями городов — участников благотворительного забега юристов Legal Run можно смело играть в «Города» — настолько расширилась география проекта. В этом году забеги пройдут уже в 12-й раз и охватят 25 городов.
Еще раз про «Коробку храбрости»
Рассказывает Катерина Колосова, больничный координатор Центра Димы Рогачева. Как игрушки попадают в «Коробку храбрости» (их приносят благотворители фонда), и зачем они нужны детям: как приз за смелость!
Весна, и мы снова #шаримпомощь!
Красный шар для выпускника — шанс на выздоровление для ребенка. Да-да, мы снова приглашаем вас принять участие в акции #шаримпомощь.